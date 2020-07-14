群聯將出售合資公司股份予金士頓 交易金額17.81億餘元

群聯（8299）今（14）日宣布，將出售與金士頓科技公司合資的金士頓電子公司（KSI）股份予金士頓，股權交易金額為新台幣17.81億元。此交易將使金士頓成為KSI的主要股東。群聯將持續專注在科技與研發工作上，並提供金士頓頂尖的支援和服務。

群聯在2010年與金士頓合資成立金士頓電子公司（KSI），以簡化設計驗證流程並縮短產品設計周期，加快市場採用 eMMC嵌入式儲存解決方案的速度。藉此能使雙方的產品更快進入市場。KSI憑藉著群聯的控制晶片專業技術，以及金士頓豐富的記憶體解決方案營運經驗，迅速成為嵌入式系統產業的市場領導者。

群聯董事長暨執行長潘健成表示，金士頓不僅是群聯的長期合作夥伴，也是讓群聯成長的關鍵性推手，未來我們將延續並維持穩固的合作夥伴關係。我們將所持有的KSI股份出售給金士頓，以專注在核心技術的研發上，為我們的企業目標發展出更好的策略。兩家公司的合資非常成功，也已達成加速市場採用 eMMC 的目的。群聯會一如既往，持續致力為KSI及其嵌入式記憶體客戶提供絕佳的技術支援。

金士頓電子（KSI）董事長陳大文（Darwin Chen）也表示，交易後將使金士頓得以更加靈活地服務廣泛的全球客戶，也讓KSI和其母公司金士頓科技在策略和資源配置上有更好的協調性。由於眾多金士頓產品如SSD固態硬碟、USB隨身碟和記憶卡等搭載群聯的控制晶片，因此群聯將依舊是我們的長期策略性技術合作夥伴。