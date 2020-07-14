快訊

惡火連燒難滅！美軍兩棲突擊艦「好人理查號」恐提前退役

李玟9年豪門婚姻驚爆生變 親姊姊說話了

群聯將出售合資公司股份予金士頓 交易金額17.81億餘元

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

群聯（8299）今（14）日宣布，將出售與金士頓科技公司合資的金士頓電子公司（KSI）股份予金士頓，股權交易金額為新台幣17.81億元。此交易將使金士頓成為KSI的主要股東。群聯將持續專注在科技與研發工作上，並提供金士頓頂尖的支援和服務。

群聯在2010年與金士頓合資成立金士頓電子公司（KSI），以簡化設計驗證流程並縮短產品設計周期，加快市場採用 eMMC嵌入式儲存解決方案的速度。藉此能使雙方的產品更快進入市場。KSI憑藉著群聯的控制晶片專業技術，以及金士頓豐富的記憶體解決方案營運經驗，迅速成為嵌入式系統產業的市場領導者。

群聯董事長暨執行長潘健成表示，金士頓不僅是群聯的長期合作夥伴，也是讓群聯成長的關鍵性推手，未來我們將延續並維持穩固的合作夥伴關係。我們將所持有的KSI股份出售給金士頓，以專注在核心技術的研發上，為我們的企業目標發展出更好的策略。兩家公司的合資非常成功，也已達成加速市場採用 eMMC 的目的。群聯會一如既往，持續致力為KSI及其嵌入式記憶體客戶提供絕佳的技術支援。

金士頓電子（KSI）董事長陳大文（Darwin Chen）也表示，交易後將使金士頓得以更加靈活地服務廣泛的全球客戶，也讓KSI和其母公司金士頓科技在策略和資源配置上有更好的協調性。由於眾多金士頓產品如SSD固態硬碟、USB隨身碟和記憶卡等搭載群聯的控制晶片，因此群聯將依舊是我們的長期策略性技術合作夥伴。

金士頓 群聯

延伸閱讀

6月營收／群聯月減13％ 出貨日商迎轉機

群聯固態硬碟打進日本柏青哥市場 營收獲利進補

群聯6月營收較上月下滑 上半年成長25％

聯詠年薪239萬元 稱冠上市櫃

相關新聞

美制裁華為 專家：可能改變面板市場生態

全球經濟預測及商業諮詢機構OMDIA資深研究總監謝勤益今天表示，美國對華為的制裁將促使華為明年可能轉為採用聯發科晶片，搭...

IDC：今年首季雷射列印市場 台灣與全球脫鉤

全球及台灣ICT 市場在今年上半年普遍受到新冠肺炎影響，不僅影響了出貨表現，也影響了過去的發展常規。以全球列印設備市場來...

台達電總座張訓海：看好第三季優於第二季

台達電（2308）總經理張訓海指出，看好第三季在新家用遊戲主機、傳統電源、資料中心、工業自動化（IA）等業務帶動下，本季...

台達暨台科大聯合研發中心今揭幕 未來投入5G、AI研究

台達與台灣科技大學今天宣布合作成立「台達－台科大聯合研發中心」，以電源管理為核心，3年至少3000萬的經費，中心成立初期...

專業：疫情影響備貨節奏 第3季電視面板大漲

全球經濟預測及商業諮詢機構OMDIA資深研究總監謝勤益今天表示，因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病；COVID-19）影響...

台疫情控管得宜 SEMI：今年國際半導體展9月底如期舉辦

SEMI（國際半導體產業協會）今（14）日宣布，由於台灣疫情控管得宜，並考量台灣半導體產業扮演全球重啟經濟的關鍵角色，S...

有線電視市場集團化 公平會：關注限制競爭疑慮

NCC代理主委陳耀祥表示，有線電視近年來有2大問題，包括MSO系統整合、交易不斷以及頻道上下架等問題；公平會主委黃美瑛也...

謝勤益：面板雙虎本季可望獲利

QMDIA顯示部門資深研究總監謝勤益今（14）日表示，受到新冠肺炎疫情的影響，今年面板市場罕見出現異於往常一年一循環，而...

SEMI：台灣防疫有成 半導體展9月如期舉行

國際半導體產業協會（SEMI）今天宣布，有鑑於台灣對武漢肺炎疫情控管得宜，今年國際半導體展將於9月在台北南港展覽館一館如...

SEMI國際半導體展 9月底如期在台登場

國際半導體產業協會（SEMI）於今（14）日宣布，有鑑於台灣對新冠肺炎疫情控管得宜，且考量台灣半導體產業扮演全球重啟經濟...

台達暨台科大聯合研發中心 揭幕

台達（2308）與台灣科技大學今（14）日宣布合作成立「台達-台科大聯合研發中心」，以電源管理為核心，三年至少三千萬的經...

NVIDIA、英特爾兩強競爭 拉升HPC高速平行運算能力

NVIDIA近來在HPC市場動作積極，除頻頻推高GPU的高速平行運算能力，另外也透過購併取得InfiniBand高速網路...

熱門新聞

農遊券今午首抽165萬人人有獎 把握7月18日前最後登記

在台積電的最後一天應該要做什麼？ 同行指1食物一定要吃

7-11推三倍券晚鳥優惠 免費招待星巴克、CITY CAFE

明天郵局領紙本3倍券 排隊前該知道的3件事

三倍券簡訊序號全搞混 網友曝一方法秒解惑

三倍券7月15日登場！超商規劃雙管道、四步驟領券流程

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。