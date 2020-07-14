台達電總座張訓海：看好第三季優於第二季

台達電（2308）總經理張訓海指出，看好第三季在新家用遊戲主機、傳統電源、資料中心、工業自動化（IA）等業務帶動下，本季將能延續第二季強勁動能，營收優於上一季度，全年營收也可望跟著轉正。

張訓海指出，第三季目前看來還不錯，可以維持第二季度榮景，但第四季沒把握，主要因能見度不夠，不過預期表現不會比第一季差，全年高峰將落在第三季。

在電動車（EV）部分，台達電中長期看好該事業，但坦承上半年表現不好，主要因車廠停產，但隨著6、7月歐洲車廠恢復生產，台達EV業務也可望跟著恢復正常。

台達原先預期，上半年工業自動化表現不佳，但廠商因疫情大舉增產呼吸器、口罩產線，意外帶動中國、台灣市場需求暢旺，順勢推升台達IA營運。

張訓海預估，IA業務全年可望回復正常，目前已看到業績比去年成長，下半年動能恢復歷年水準，預期可以回到美中貿易戰前表現。此外，在泰達電方面，張訓海表示，台達有派高階主管加強內部管理，預期今年營運將優於去年。

台達電今年6月營收238.13億元，月增1%、年減6.2%，為今年單月新高。累計今年上半年營收1,263.73億元，年減0.9%。

台達電第二季營收706.95億元，季增27%、年減3.7%。隨著營收攀高，美系外資表示，台達電第二季營益率將挑戰9.9%，超過市場預期的7.7%，並寫下2016年第四季度以來新高。

美系外資預估，台達電第三季將維持強勁成長，主要動能來自Sony 新家用電玩主機 PS5 及工業自動化（IA），此外，台達也將受惠新款iPhone及MacBook，帶動第三季營益率來到10.1%。