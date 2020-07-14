台疫情控管得宜 SEMI：今年國際半導體展9月底如期舉辦

SEMI（國際半導體產業協會）今（14）日宣布，由於台灣疫情控管得宜，並考量台灣半導體產業扮演全球重啟經濟的關鍵角色，SEMICON Taiwan 2020 國際半導體展，將遵循中央流行疫情指揮中心的建議與指示，預計在9月23至25日如期舉辦。

SEMI 指出，今年SEMICON Taiwan 將以「全新機會與挑戰共存的時代，洞察未來科技力量」為主題，聚焦智慧製造、先進製程與綠色製造，同時呈現智慧汽車、智慧醫療、智慧數據等新興智慧應用趨勢，並與延期至9月的 FLEX Taiwan 2020 軟性混合電子國際論壇暨展覽同期同地舉辦。

此外，SEMI也表示，本次參展的主要廠商，包括晶圓代工、封測業買主皆在台灣，加上全球對台設備材料市場的採購金額龐大，大部分國際指標性設備材料商在台灣也設有分公司或代理商，因此受國際差旅限制影響較小。

SEMI也提到，多數廠商對於展覽的商機媒合與交流等需求仍強勁，全球半導體大廠包含東京威力科創 (TEL)、漢民科技 (Hermes Epitek)、迪思科 (Disco)、香港商先進太平洋公司股份有限公司 (ASM)、琳得科 (Lintec) 與庫力索法 (K&S) 皆表示將出席今年的 SEMICON Taiwan。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，台灣防疫仰賴政府、產業與民間合作，成效在全球有目共睹，也讓台灣半導體產業在疫情期間運作如常，且台灣半導體廠商持續投資先進製程、先進封裝與智慧製造，也帶動產業對於技術推動與交流的需求。

此外，政府也正式把半導體列為六大戰略產業之首，展現台灣半導體產業在國際經貿發展，以及推動國家競爭力的重要地位，因此，今年 SEMICON Taiwan 將如期舉辦，並推出全新虛實整合的展覽互動，提供最新產業趨勢與市場機會，促進合作交流，也加速經濟復甦。