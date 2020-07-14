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SEMI國際半導體展 9月底如期在台登場

經濟日報 / 記者鐘惠玲/台北即時報導

國際半導體產業協會（SEMI）於今（14）日宣布，有鑑於台灣對新冠肺炎疫情控管得宜，且考量台灣半導體產業扮演全球重啟經濟復甦發展的關鍵角色，所以決定SEMICON Taiwan 2020 國際半導體展，將在遵循中央流行疫情指揮中心的建議與指示下，於 9 月 23 至 25 日在台北南港展覽館一館如期舉辦。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，台灣的防疫成效在國際間有目共睹，亮眼的成果皆有賴於政府、產業與民間同心齊力，讓台灣半導體產業在疫情期間運作如常。台灣半導體廠商在今年持續投資先進製程、先進封裝與智慧製造的發展，持續帶動整體產業對於技術推動與交流的需求。

今年SEMICON Taiwan 以「全新機會與挑戰共存的時代，洞察未來科技力量」為主題，聚焦智慧製造、先進製程與綠色製造，同時呈現智慧汽車、智慧醫療、智慧數據等新興智慧應用趨勢，並推出全新虛實整合的展覽互動方式，提供最新產業趨勢與市場機會。

半導體 疫情

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