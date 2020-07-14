iPhone破盤價 傳300美元有找

新冠肺炎疫情重創全球經濟，中低階手機銷售叫好，市場傳出，蘋果計劃2021年推出售價低於300美元（約新台幣8,833.6元）的「破盤價」iPhone，較目前最低價iPhone SE便宜25%，成為歷來售價最低的iPhone。

業界認為，蘋果此舉不僅大幅降低iPhone門檻，也可藉由零件共用，降低生產成本，進一步去化庫存，組裝廠鴻海、和碩、緯創受惠大，不僅有助於供應鏈持續衝量，並平衡淡旺季營運差異。 不過，也須慎防立訊等紅色供應鏈藉由這款超低價機種趁勢崛起練兵。

市場傳出，蘋果正研發一款售價200至300美元的超低價iPhone，這款產品可能會在2021年推出，是否為明年度的iPhone SE仍是未知數。不過市場期待，2021版的iPhone SE仍將搭載A13晶片，命名可能是 iPhone SE 2 。

蘋果4月推蘋果史上最低價的iPhone SE，售價399美元（約新台幣1.1萬元），採A13晶片、單鏡頭，4.7吋LCD 螢幕，第2季iPhone SE出貨量1,200萬至1,400萬支。

業界認為，蘋果可能仿照今年iPhone SE的方式，以前一代零件組裝新機，如同iPhone SE的相機模組、SIM卡槽等零組件均可與iPhone 8通用。低價iPhone若採用舊機種零組件，如此由於零組件已開模，供應鏈不僅可降低生產成本，並去化庫存。

市場認為，新冠肺炎疫情可能讓消費者傾向購買價格與規格較低的系列產品，蘋果也可藉由產品的區隔搶攻如印度等新興市場。分析師指出，因為iPhone 6與6s系列擁有最大使用者基礎，iPhone SE系列估可成為這群使用者最佳換機選擇。