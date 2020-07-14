蘋果7月30日公布財報 5G新品聚焦

蘋果將於美國時間30日（台灣時間31日）公布上季財報，前一次財報電話會議中，蘋果未對上季財報做出預測，外界估計，服務及智慧穿戴仍是蘋果維持營收及獲利的主力，iPad也可望受惠疫情成長。而5G iPhone推出時程及蘋果是否恢復財測，將是市場關注焦點。

蘋果官網上公告，將在美國時間30日公布2020會計年度第3季（4月到6月）財報，屆時蘋果執行長庫克，預期將參與財報電話會議，回答投資人問題。

法人認為，由於新冠肺炎仍在歐美延燒，已逐步從疫情中恢復的中國大陸市場，則以5G手機領軍市場買氣，但蘋果尚未推出5G手機，預料iPhone上季應難逃淡季衝擊。

至於服務及智慧穿戴等應用可望受惠消費者因疫情宅在家時間變多，以及對健康監測、無線耳機Air Pods的需求成長，將是支撐上季財報的要角；iPad也可望因居家辦公需求，上季銷售呈現年增。

在疫情影響下，蘋果總部的工程師無法飛往大陸進行新一代iPhone的現場驗證，5G iPhone可能延遲發表、延後開賣的傳言不斷。雖然庫克向來不會透露新品細節，但在市場謠言頻傳下，或許可以從庫克回答法人問題的字裡行間中，嗅出一點端倪。

在中國大陸市場部分，上季門市陸續恢復營業，加上推出平價的iPhone SE，使得4月iPhone銷量較3月大增160%。不過，逐步解封的中國大陸手機市場主推5G機種，果粉也因期待5G iPhone推出，大多處於觀望，恐衝擊蘋果上季中國大陸市場表現。此外，蘋果是否恢復提供財測，也是法人解讀蘋果對後疫情時代景氣看法的重要指標。