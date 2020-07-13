HBO GO多元獲利 將橫跨有線電視、App和MOD播出

串流影音娛樂在疫情期間觀看時間大幅上升，內容業者更積極開發「多元獲利」管道。在有線電視系統平台知名的HBO頻道最近強化串流影音服務，旗下的HBO GO登台後，除了與各大有線電視多系統營運商（MSO）合作，也推出自有App，現在更傳出將登上MOD平台，成為少數打破「潛規則」，所有內容可以橫跨有線電視與MOD平台播出的頻道業者。

不過HBO GO來台播出，是「一套內容打天下」，舉例來說，知名的戲劇〈冰與火之歌〉一到八季，可以在有線電視上看到，也可以在App上看。但搭配有線電視的費率每月99元起，單獨訂閱App服務則是每月149元，加上在有線電視上也播出同樣內容，「一魚三吃」的能力讓台灣內容和平台業者「很羨慕」。

HBO旗下除了HBO頻道外，另有串流影音HBO GO、HBO MAX等服務，在亞洲地區過去以有線電視平台的HBO頻道為主。不過HBO最強的是大量戲劇內容，與Netflix更是互相競爭自製戲劇，Netflix跨足海外市場後，HBO也以HBO GO進入海外市場，在台灣，先與凱擘、TBC、台灣大等MSO合作，據了解也與中嘉進行系統介接，目前已經打入全台超過300萬家戶市場。

近期又傳出HBO GO將上架中華電信MOD，打破有線電視、MOD過去壁壘分明，「上cable（有線電視）不上MOD」的潛規則。中華電信表示，MOD是一個開放平台，歡迎各種內容及平台上架，跟HBO等業者在各種合作模式持續討論，還沒有時程表，市場傳聞也不一定是最後的版本。

據了解，近年中華電信MOD爭取與各種內容合作，但卻因為部分內容在有線電視獨家上架的優惠版權費等問題，因此受到不少阻礙。據了解，中華電信與HBO未來合作除HBO GO以外，更希望可以擴及HBO頻道家族及合作自製內容等，目前則仍在討論中。