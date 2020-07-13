快訊

財神爺在等你！威力彩中獎號碼出爐 獎金飆16.2億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在台積電的最後一天應該要做什麼？ 同行指1食物一定要吃

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，今天剛好是他在台積電工作的最後一天，於是他就好奇詢問廣大網友「在台積電的最後一天，應該要做什麼？」。報系資料照
一名網友PO文提到，今天剛好是他在台積電工作的最後一天，於是他就好奇詢問廣大網友「在台積電的最後一天，應該要做什麼？」。報系資料照

晶圓代工龍頭台積電除了是享譽全球的知名企業，也因為公司的高薪水及福利，因此總吸引許多人求職。不過今（13）日一名網友在PTTPO文提到，今天剛好是他在台積電工作的最後一天，於是他就好奇詢問廣大網友「在台積電的最後一天，應該要做什麼？」

原PO在文中表示，今天是他「登出」台積電的日子，並認為在台灣最大公司的最後一天，是他人生的重大日子，因此覺得應該要做點什麼，來結束最後一天，隨後他就問道「有沒有什麼在台積電的最後一天，應該完成的事？」

PO文一出後，立刻引來網友熱議，紛紛開玩笑回應「員工餐廳吃3份」、「帶iPhone進去」、「去門口跟新進員工勸世」、「吃最後一頓員工餐，好好休息」、「寫一堆的異常提報給大夜」、「識別證報掛失，然後不要繳回」。

同在台積電工作的網友則打趣留言，認為應該要把公司的乖乖都吃掉，事實上在台灣，乖乖除了可當零嘴外，工程師、科技廠甚至只要有使用的機器的任何人，都會放一包乖乖「求平安」，「把機台上的乖乖換成巧克力口味的紅乖乖」、「一定都是把乖乖吃掉啊」、「把機台上的乖乖都放成卡拉姆久」、「換成五香乖乖」」、「怒吃綠乖乖一波」、「把乖乖都吃掉不知道會怎樣」。

台積電 薪水 PTT 高薪 離職

延伸閱讀

百元火鍋店為什麼不會倒？ 內行網友揭關鍵：吃粗飽

頭部相連連體女嬰共同生活兩年 醫療團隊3次手術成功分離

手機型號太多怎麼挑？網列三大指標：一般人注意「電池」就夠

電費飆9千！定溫29度吹24小時 網友搖頭：這款冷氣很正常

相關新聞

在台積電的最後一天應該要做什麼？ 同行指1食物一定要吃

晶圓代工龍頭台積電除了是享譽全球的知名企業，也因為其公司的高薪水及福利，因此總吸引許多人求職。不過今（13）日一名網友在PTT中PO文提到，今天剛好是他在台積電工作的最後一天，於是他就好奇詢問廣大網友「在台積電的最後一天，應該要做什麼？」

佛心！鴻海捐自製12萬片口罩 給全台10個社福團體

鴻海科技集團（2317）今（13）日宣布將捐出自產醫療口罩12萬片，給予包括家扶基金會、罕見疾病基金會、原發性肺動脈高壓...

宏碁直立式桌機稱霸俄羅斯 保持國際電腦品牌市場第一

根據最新市調資料GFK報告指出，宏碁（2353）俄羅斯直立式桌機市場穩健成長，累積1月份到5月份較去年同期增加6.1%市...

太陽光電公聽會 建請政府優先推動屋頂型光電

蔡政府大力推動再生能源，不過近期地面型光電爭議頻傳，民進黨立委洪申翰今舉行公聽會，認為應優先積極推動屋頂型光電，提升屋頂...

台灣大拚24小時店取 林之晨：將激勵超商做出改變

台灣大哥大今天宣布，消費者於momo購物網下單後，24小時內可在全台近760家台灣大myfone門市取貨，總經理林之晨表...

太陽能營運回溫 安集5月賺贏第1季

今年第1季國內太陽能廠營運陷入低潮，主要由於下游需求受到全球新冠肺炎疫情影響，而上游原料在陸廠供貨不正常下也受影響，不過...

貿易戰與疫情夾擊 估2020年GaAs射頻商營收衰退3.8%

TrendForce旗下拓墣產業研究院表示，自2019年持續升溫的中美貿易戰，驅使中國政府加速去美化政策，加上2020年...

閎康下半年三大業務同步成長 單季挑戰雙位數成長

半導體檢測大廠閎康（3587）下半年三大業務同步成長，受惠於大客戶導入先進製程腳步加快，法人預期下半年單月營收挑戰雙位數...

金屬機殼廠外資評等 可成鴻準重申中立

金屬機殼廠6月營收優於預期，美系外資看好可成及鴻準受惠於庫存回補與iPhone新機拉貨需求，重申中立評等；另預期鎧勝-K...

祥碩第3季營收看增 2外資維持加碼評等

高速傳輸介面晶片廠祥碩6月營收月增54%，美系外資看好超微與英特爾產品將推升祥碩第3季營收成長，維持加碼評等與目標價20...

明年轉虧為盈！外資看鎧勝 目標價升上84元

鎧勝-KY（5264）第2季營收比第1季倍增，瑞信證券最新報告，看好鎧勝受惠MacBook、iPad出貨成長，第一大客戶...

億光：德國法院判定首爾半導體專利無效訴訟大獲全勝

台灣LED封裝大廠億光（2393）今（13）日宣布，該公司與光鋐（4956）的專利訴訟策略聯盟，於2018年3月14日向...

熱門新聞

台積研發2奈米 大突破

即起開跑！中華郵政官網預約三倍券 三步驟五分鐘完成

勞工退休金扣繳憑單有陷阱 一勞工補稅罰款34萬元

4大趨勢 行動支付進入新一波淘汰賽

「館長」陳之漢喊不領三倍券 20分鐘後急轉彎

生技月來了 國際大咖加持

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。