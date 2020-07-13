在台積電的最後一天應該要做什麼？ 同行指1食物一定要吃

晶圓代工龍頭台積電除了是享譽全球的知名企業，也因為公司的高薪水及福利，因此總吸引許多人求職。不過今（13）日一名網友在PTT中PO文提到，今天剛好是他在台積電工作的最後一天，於是他就好奇詢問廣大網友「在台積電的最後一天，應該要做什麼？」

原PO在文中表示，今天是他「登出」台積電的日子，並認為在台灣最大公司的最後一天，是他人生的重大日子，因此覺得應該要做點什麼，來結束最後一天，隨後他就問道「有沒有什麼在台積電的最後一天，應該完成的事？」

PO文一出後，立刻引來網友熱議，紛紛開玩笑回應「員工餐廳吃3份」、「帶iPhone進去」、「去門口跟新進員工勸世」、「吃最後一頓員工餐，好好休息」、「寫一堆的異常提報給大夜」、「識別證報掛失，然後不要繳回」。

同在台積電工作的網友則打趣留言，認為應該要把公司的乖乖都吃掉，事實上在台灣，乖乖除了可當零嘴外，工程師、科技廠甚至只要有使用的機器的任何人，都會放一包乖乖「求平安」，「把機台上的乖乖換成巧克力口味的紅乖乖」、「一定都是把乖乖吃掉啊」、「把機台上的乖乖都放成卡拉姆久」、「換成五香乖乖」」、「怒吃綠乖乖一波」、「把乖乖都吃掉不知道會怎樣」。