蘋果美國時間30日公布財報 5G iPhone成焦點
蘋果將於美國時間30 日（台灣時間 31 日）公布財報，前一次財報電話會議中，蘋果未對上季財報做出預測，預料服務及智慧穿戴仍是蘋果維持營收及獲利的主力，iPad也可望受惠疫情呈現年增。而5G iPhone推出時程及蘋果是否會恢復財測，將是市場關注焦點。
蘋果在官網上公告，將在美國時間30 日公布 2020 會計年度第3季（4月到6月）財報，屆時蘋果執行長庫克，預期將參與財報電話會議，回答法人問題。
由於新冠肺炎仍在歐美延燒，已逐步從疫情中恢復的中國市場，則以5G手機領軍市場買氣，但蘋果尚未推5G手機，預料iPhone上季應處淡季。至於服務及智慧穿戴，則可望受惠消費者因疫情宅在家時間變多，以及對健康監測、無線耳機Air Pods的需求成長，將是支撐上季財報的要角；iPad也可望因居家辦公需求，上季銷售呈現年增。
在疫情影響下，蘋果總部的工程師無法飛往大陸進行新一代iPhone的現場驗證，5G iPhone可能延遲發表、延後開賣的傳言不斷。雖然庫克向來不會透露新品細節，但在市場謠言頻傳下，或許可以從庫克回答法人問題的字裡行間中，嗅出一點端倪。
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