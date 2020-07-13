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佛心！鴻海捐自製12萬片口罩 給全台10個社福團體

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
鴻海科技集團宣布將捐出自產醫療口罩12萬片，予全台灣10個社福團體。圖/鴻海提供
鴻海科技集團宣布將捐出自產醫療口罩12萬片，予全台灣10個社福團體。圖/鴻海提供

鴻海科技集團（2317）今（13）日宣布將捐出自產醫療口罩12萬片，給予包括家扶基金會、罕見疾病基金會、原發性肺動脈高壓病友聯誼會、台灣泡泡龍病友協會、台灣龐貝氏症協會、尼曼匹克症病友聯誼會、紫質症病友聯誼會、淋巴血管平滑肌肉增生症（LAM）病友會、永齡慈善基金會、與台灣優質生命協會等全台灣10個社福團體。公司在持續配合政府徵收口罩之餘，將部份可自由運用餘額的口罩提供給需要的團體，善盡企業社會責任。

新冠肺炎疫情爆發後，公司自今年2月初即於內部啟動口罩產線規劃，在不佔用社會資源下，包含相關機台設計、模具開發與組裝皆為自主完成，並在3月試產、申請認證，期間亦感謝經濟部工業局、衛福部食品藥物管理署、新北市政府、紡織研究所等單位給予指導、協助，後續配合政府徵用，一起攜手抗疫。

秉持著公司一直以來「取之於社會、用之於社會」的理念，在政府宣布採取「定量徵用」政策後，公司對於可自由調配的產能額度，即開始推動相關計畫，並決定捐贈12萬片口罩予家扶、罕病、台灣優質生命協會……等10個單位，以協助經濟弱勢家庭、罕病朋友、以及獨居長者，讓他們不需要花費時間與金錢即有口罩可供防疫。

對此，受贈單位均表感謝，其中罕病基金會表示，十分感謝鴻海科技集團能夠想到罕病朋友們，尤其許多罕病朋友特別體弱，又必須定期到醫院回診治療，口罩實在是一個非常重要的必需品。

定期密集前往各地探視獨居長者的台灣優質生命協會也對鴻海集團的體貼表達感謝，協會表示，對許多獨居長者來說，走到藥局去排隊買口罩其實並不是件方便的事情，所以這些口罩不只是防疫物資，也是份溫暖的關懷。

鴻海表示，對於印有「Hon Hai/Foxconn」字樣的口罩，相對鴻海許多作工繁複的高科技精密製造產品來說，口罩可說是鴻海史上最簡單的一款產品，卻也是意義最重大的，透過增加社會口罩供給量、協助社區加強防疫能量，鴻海希望能在新冠肺炎防疫上，藉由不織布口罩貢獻一份密織的心意。面對社會，集團「成就越大，責任也越大」，公司將持續規劃回饋社會，繼續為大眾的防疫盡「片」心力。

口罩 鴻海

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