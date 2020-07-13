宏碁直立式桌機稱霸俄羅斯 保持國際電腦品牌市場第一

根據最新市調資料GFK報告指出，宏碁（2353）俄羅斯直立式桌機市場穩健成長，累積1月份到5月份較去年同期增加6.1%市占率，穩坐市場龍頭寶座；5月份更是以18.8%市占率保持國際電腦品牌市場第一。

宏碁俄羅斯桌上型產品業務經理Anna Pavlidi進一步表示，今年因疫情影響整體大環境，各地區因居家隔離等政策問題而改變日常生活型態；宏碁在俄羅斯以豐富的市場動向及消費者需求經驗成功抓住機會，贏得市佔冠軍的佳績。

宏碁俄羅斯直立式桌機市場在今年1到5月持續成長、保持領先地位，其成功關鍵因素除了掌握市場需求外，旗下桌上型電腦提供多樣化選擇，獨特的外型設計具備強大效能且能多工運算處理能輕鬆處理各項任務深獲消費者喜愛，更是名列俄羅斯前10大熱銷產品；宏碁在俄羅斯以策略性行銷活動、多元的產品組合及緊密的合作夥伴關係，這三大策略讓宏碁成功在俄羅斯市場取得致勝關鍵。