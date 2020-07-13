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產能調整 鴻海太原廠新增8條手機產線

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

iPhone量產在即。外電報導，鴻海（2317）旗下山西太原富士康進行轉移增加8條手機產線，隨工程完工後，屆時太原廠手機日產能將達6萬支。

據中國媒體報導，太原富士康4月開始啟動轉移增加生產線，共計8條手機產線，用以擴充該廠手機產能。截至上週末為止，太原當地海關已完成7條產線的設備查驗，設備總額6315 萬美元（新台幣約18.6億元）。待8條產線全部上線後，太原廠手機日產能將達6萬支，惟總產能並未有變。

據了解，此次山西太原廠調整，並非增加手機新產能，主要因應鴻海內部策略，持續進行產能分散。由於新冠肺炎在年初的衝擊，導致iPhone生產大本營鄭州廠、深圳龍華廠等，在中國政府政策要求下延後復工，加上後續疫情影響持續，人流、物流受阻，在今年第1季度影響iPhone 產能。

根據蘋果2019年公布的供應鏈名單顯示，在中國大陸，鴻海集團富士康製造組裝蘋果產品的地點，在山西包括太原和晉城兩地廠區。

依照過往慣例，蘋果將在9月份發表新iPhone，供應商於7、8月開始小量生產，蘋果並於9月開始大量拉貨；目前，市場普遍認為，蘋果今年將推出四款5G手機，有5.4吋、6.1吋、6.7吋等三種不同尺寸，外傳將全面改用OLED手機。

日經新聞先前也報導，新冠肺炎疫情導致工廠關閉和勞力短缺，耽誤蘋果四款5G手機的量產進度；蘋果三個月之前評估，最糟的情況是5G iPhone可能延至2021年上市，但蘋果和供應商正積極加班趕回進度，目前看來可能延遲四周到兩個月。

富士康 iPhone

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