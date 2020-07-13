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明新科大全台首座無人機應用發展教育中心 今揭牌

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
明新科大與台灣無人機應用發展協會合作成立全台首座「無人機應用發展教育中心」，將共同致力推廣無人機產業應用與人才培育。圖／明新科大提供
明新科大與台灣無人機應用發展協會合作成立全台首座「無人機應用發展教育中心」，將共同致力推廣無人機產業應用與人才培育。圖／明新科大提供

電信業5G開台，相關應用與服務起跑，明新科技大學土木工程與環境資源管理系與台灣無人機應用發展協會（TWUAS）合作，成立全台第一座「無人機應用發展教育中心」，於今（13）日舉行揭牌儀式，明新科大校長林啟瑞、台灣無人機應用發展協會理事長馮渤代表出席為教育中心揭牌，雙方將共同致力推廣無人機產業應用與產業人才教育等。

掛牌儀式也邀請協會成員首羿國際安排8台無人機表演室內群飛秀；伴隨著5G網路技術的成熟，無人機群飛創作將普遍應用在體育賽事、演唱會、廣告、新聞、電影等大型商業活動中。

明新科大校長林啟瑞表示，「民用航空法」遙控無人機專章已於3月31日施行，而近期很多大型活動皆舉辦無人機群飛燈光秀，像是國立故宮博物院南部院區、澎湖國際海上花火節，精彩畫面引起注目與受到歡迎，也顯示無人機應用的蓬勃發展與人才需求迫切性。

林啟瑞指出，明新鄰近新竹工業園區、台元科技園區、新竹科學園區，且位於省道樞紐，連結中山高、火車站皆四通八達。與協會合作成立「無人機應用發展教育中心」後，提供校內學生學習無人機操作與應用，培養相關技能外，更可提供大新竹區各產業的專業人士，投入無人機的應用領域，有助產業升級與國家發展。

台灣無人機應用發展協會理事長馮渤表示，協會的目的是推動台灣無人機產業，與明新科大合作產業應用與人才推廣教育，看中明新科大豐沛的產學能量，成立全台首座「無人機應用發展教育中心」，揭牌儀式後並舉行首場為期一周的無人機研習課程。

馮渤說，無人機除了飛行、航拍，還可以與GPS、5G網路結合，做到收集資料、數據分析。在一些人員不易到達的環境，或是人力吃緊的情況，無人機可節省人力、保障相關人身安全，讓作業更有效率。台灣的優勢是資訊科技發達，加上迎接後疫情時代，無人機應用、服務相關的人才培訓，將是推動台灣無人機產業持續發展的重要工作。

明新科大土環系主任張崑宗表示，與台灣無人機應用發展協會的產學合作，讓明新科大成為新竹區領頭的無人機科普基地，雙方將共同合作推廣無人機專業證照職業培訓、無人機認證考場共同營運合作、無人機產業就業輔導合作、技術與產業發展專案合作、無人機產業人才教育、產業及國際資訊交流合作、科技創新研發合作等7項無人機應用發展教育事項。

明新科大與台灣無人機應用發展協會合作成立全台首座「無人機應用發展教育中心」，校長林啟瑞（左）、協會理事長馮渤代表雙方出席教育中心揭牌儀式。圖／明新科大提供
明新科大與台灣無人機應用發展協會合作成立全台首座「無人機應用發展教育中心」，校長林啟瑞（左）、協會理事長馮渤代表雙方出席教育中心揭牌儀式。圖／明新科大提供
明新科大成立全台首座「無人機應用發展教育中心」，掛牌儀式安排8台無人機表演室內群飛秀。圖／明新科大提供
明新科大成立全台首座「無人機應用發展教育中心」，掛牌儀式安排8台無人機表演室內群飛秀。圖／明新科大提供

無人機 5G

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無人機應用夯 明新科大今成立無人機產業教育中心

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