聯發科AI應用開發有成 捐贈新竹市人工智慧防護門

科技始終來自於人性，聯發科發展AI應用有成，透過聯發科教育基金會宣布捐贈新竹市政府16台人工智慧防護門，在今日竹塹國樂節十周年記者會上，由董事長蔡明介親自捐贈予新竹市長林智堅，未來於新竹市演藝廳、美術館、博物館等藝文場域計12處，均可看見聯發科開發AI防護門智慧系統，透過智慧科技協助，讓民眾安心參與，加速在地藝文產業復甦。

為鼓勵民眾在新冠肺炎疫情紓解後，以行動支持藝文展演，聯發科透過智慧科技解決方式，來解決疫後文化藝術產業疫後振興。蔡明介表示，這次疫情，在政府高度整合與民間通力合作下，精準防疫成為世界的成功標竿，台灣成為少數可以維持大型活動舉辦的地方。聯發科與新竹市政府合作，提供安心的藝文場域給大家，邀請民眾帶著家人走入場館，以實際行動支持藝文活動。

聯發科表示，聯發科長期投入在地實踐，包含已推動十年的科普教育扎根計畫，已經協助1萬8千位師生敲開科展的大門，同時也支持新竹市政府將世博館轉型為兒童探索館；近年更推動社會創新，號召民眾以數位科技的創新應用解決社會問題，2018年推出首屆「智在家鄉」數位社會創新競賽，鼓勵民眾用科技解決家鄉問題，每個人都可以為家鄉做一件事，今年因應疫情的發生，也鼓勵民眾提出防控疫情的好點子。