6月電風扇銷售旺季 艾美特營收創近兩個月新高

小家電龍頭大廠艾美特表示，6月電風扇銷售旺季加上第1季受新冠疫情影響的遞延銷售，6月營收創下近兩個月營收新高為13.75億元，較去年11.05億元，成長24.4%，累積本年度營業收入達55.51億元，上半年營收比去年減少10%。

艾美特表示，6月業績大幅成長的原因，部分因第1季受全球新冠肺炎影響，整體買氣順勢遞延至第2季發生，外加中國市場受618電商活動嘉惠，6月份業績比同期成長，以黑白天鵝系列循環扇為銷售的主力。

艾美特指出，在全員努力下六月份整體業績回穩，但今年因全球疫情整體市場依然十分嚴峻，下半年受各國疫情持續影響，接單能見度尚不明朗，公司對下半年業绩持保守看法，下半年營運仍然以持續強化工廠效率、新品開發與創新、深圳九江兩廠的有效整合加上成本控制為努力目標。

此外，艾美特位於深圳工業區舊廠土地開發案，2016年與深圳市TCL海創谷科技園發展有限公司簽訂合作協議，2019如期動土開工，目前仍在興建中，艾美特舊廠位於中國廣東省深圳市寶安區石岩街道艾美特工業區內，為艾美特1991年赴深圳設廠的舊廠原址，待興建完工後，初期规劃暫以自用及出租為主。

近日長江水位因連日暴雨而急速上漲，艾美特九江廠距長江中下游約1.5公里，廠區地勢較高，距離廠區的長江河床亦較高、較寬，目前暫無水患疑慮，但公司已經做好萬全防洪準備，除增加防水板防患，也將公司重要資材搬遷至高樓層，此外公司存貨投保人民幣2.7億元，固定資產人民幣5.8億元，都是最堅實的保障。

艾美特 2020年第1季財報，合併營收18.11億元，毛利14%，營業利益-7424萬元，本期淨損5,508萬元，每股淨損0.4元。