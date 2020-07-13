太陽能營運回溫 安集5月賺贏第1季

今年第1季國內太陽能廠營運陷入低潮，主要由於下游需求受到全球新冠肺炎疫情影響，而上游原料在陸廠供貨不正常下也受影響，不過，第2季以來營運明顯恢復，其中，太陽能模組廠安集（6477）5月單月每股稅純益高達0.31元，超越第1季0.17元表現，股價今日股價受到基本面成長激勵，創下掛牌以來歷史新高。

太陽能產業近期陸續傳出好消息，主要下游的需求在政府政策帶動下，下半年可望有明顯的加溫表現，而內銷比重超過九成的太陽能模組廠安集，6月營收創高4.14億元，月成長達2.32%，且由於該公司近期股價拉出一波漲勢，應主管機關要求公告5月自結獲利表現，單月稅後純益來到2963萬元，單月每股稅後純益達0.31元，大幅超過第1季的0.17元，第2季獲利大幅成長已可預期，也帶該股今日攻上漲停價31.55元，創下掛牌以來的歷史新高，也是台股太陽能模組廠中股價最高個股。

安集表示，第2季以來，業績確實較第1季明顯回升，主要由於今年以來天氣較好，日照時間較長，該公司的電站也多建置在台灣的南部，更是明顯受惠今年炎熱的天氣，推動售電收入向上。

此外，該公司今年以來持續置設電站，目前除了積極推動地面型的太陽能電站外，另外，該公司也已在雲林口湖鄉完成在白蝦養殖廠上建立發電站，由於原本的白蝦養殖業仍不受太陽能建置持續進行，配合的養殖業者及政府方面的相關申請都更順利，預料未來對售電收人也將有進一步貢獻。

該公司表示，未來隨著大型案場客戶模組陸續拉貨及電廠陸續建置完成，預期下半年營收及獲利均較上半年成長。