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貿易戰與疫情夾擊 估2020年GaAs射頻商營收衰退3.8%

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

TrendForce旗下拓墣產業研究院表示，自2019年持續升溫的中美貿易戰，驅使中國政府加速去美化政策，加上2020年新冠肺炎疫情的雙重夾擊，影響相關射頻前端元件IDM大廠與製造代工廠營收，且2020年因通訊產品終端需求下滑，導致GaAs射頻前端市場也出現萎縮，預期今年整體營收為57.93億美元，相較去年減少3.8%。

拓墣產業研究院分析師王尊民表示，依據通訊產品需求，射頻前端元件可依不同特性主要區分為PA(功率放大器)、LNA(低雜訊放大器)、Filter(濾波器)等。其中，GaAs化合物半導體由於耐高溫、可用頻率範圍大、高頻下低雜訊干擾等特性，非常適合應用於PA元件中，且手機頻段提升與PA元件使用數量也將成正比增長，從4G的五至七顆，逐步成長至5G時代的10-14顆。

美中貿易衝突的持續加劇，中國試圖以去美化政策與提高採用第三國產品來因應美國提高進口關稅，但中國在射頻前端元件研發實力仍不足，因此PA元件及射頻模組仍需美系IDM廠支援。雖然美系IDM廠因貿易戰導致中國區域營收下降，然而，中國手機品牌廠仍不得不採用美系業者產品，使之營收維持一定水準，2020年第1季營收，Qorvo為7.88億美元，年成長率上升15.7%；Skyworks僅7.66億美元，年減5.5%。

2019上半年製造代工廠營收同樣受中美貿易戰拖累，下半年隨著中國去美化政策的影響，中方半導體設計商直接向穩懋與宏捷科進行採購，兩者在2020年第1季營收分別達到2.01億美元(年增67.8%)與2,700萬美元(年增162.6%)；環宇因主要生產廠房位於美國加州，導致部分產能受到新冠肺炎疫情衝擊，使整體營收表現平庸，第1季營收僅1,200萬美元，年減2.8%。

TrendForce認為，隨著全球5G基地台加速佈建與5G手機生產比重持續拉升，預估至2021年射頻前端IDM大廠營收可望谷底翻轉，部分代工廠將有機會從中受惠，預期整體營收將回穩向上。

營收 貿易戰 手機

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