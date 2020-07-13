閎康下半年三大業務同步成長 單季挑戰雙位數成長

半導體檢測大廠閎康（3587）下半年三大業務同步成長，受惠於大客戶導入先進製程腳步加快，法人預期下半年單月營收挑戰雙位數成長，今日股價再度走揚，盤中一度至95.5元，漲幅5.29%。

閎康是國內首家以材料分析（MA）為主的專業實驗室，近年則以材料分析、故障分析（FA）及可靠度分析（RA）三項業務均衡發展邁進。由於先進製程不斷邁進，新製程對MA需求殷切，RA、FA則受惠於開案量及測試條件、品項增加，閎康三項業務皆維持成長態勢。

近期隨著大客戶對先進製程投入速度加快，閎康感受到MA強勁之需求，目前接單供不應求，且放眼未來需求持續，因此近日已添購新機台接單。由於晶圓代工客戶宣告3奈米製程預計2021年上半年試產、2022年下半年量產，並加速2奈米研發腳步，閎康以MA起家，檢測能力優於競爭同業，加上實驗室24小時不間斷的替客戶提供服務，對於下半年業績將有明顯貢獻。

另外，RA、FA則受惠於客戶於開發階段，檢測費用投入增加。隨著製程不斷微縮，且封裝型式往更高度整合的方式走，一旦組成模組後晶片出問題，模組將形同報廢，因而在研發階段用更嚴苛之方式確保晶片品質，是成本最低的方法，隨著預防重於治療的概念逐漸獲得客戶認同，近年RA測試品項、條件及測試時間皆不斷提升，而RA做完若發生故障，需進一步分析故障原因，因而亦帶動FA之業務。