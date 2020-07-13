快訊

為何汶萊與台灣同納第二波開放？ 日媒：怕中韓不悅

閎康下半年三大業務同步成長 單季挑戰雙位數成長

經濟日報 / 記者張家瑋／台北即時報導

半導體檢測大廠閎康（3587）下半年三大業務同步成長，受惠於大客戶導入先進製程腳步加快，法人預期下半年單月營收挑戰雙位數成長，今日股價再度走揚，盤中一度至95.5元，漲幅5.29%。

閎康是國內首家以材料分析（MA）為主的專業實驗室，近年則以材料分析、故障分析（FA）及可靠度分析（RA）三項業務均衡發展邁進。由於先進製程不斷邁進，新製程對MA需求殷切，RA、FA則受惠於開案量及測試條件、品項增加，閎康三項業務皆維持成長態勢。

近期隨著大客戶對先進製程投入速度加快，閎康感受到MA強勁之需求，目前接單供不應求，且放眼未來需求持續，因此近日已添購新機台接單。由於晶圓代工客戶宣告3奈米製程預計2021年上半年試產、2022年下半年量產，並加速2奈米研發腳步，閎康以MA起家，檢測能力優於競爭同業，加上實驗室24小時不間斷的替客戶提供服務，對於下半年業績將有明顯貢獻。

另外，RA、FA則受惠於客戶於開發階段，檢測費用投入增加。隨著製程不斷微縮，且封裝型式往更高度整合的方式走，一旦組成模組後晶片出問題，模組將形同報廢，因而在研發階段用更嚴苛之方式確保晶片品質，是成本最低的方法，隨著預防重於治療的概念逐漸獲得客戶認同，近年RA測試品項、條件及測試時間皆不斷提升，而RA做完若發生故障，需進一步分析故障原因，因而亦帶動FA之業務。

奈米 晶圓代工 半導體

延伸閱讀

青年徵才活動16日竹北登場 釋出1600個工作機會

蘋果7/31公布財報 5G iPhone、自製晶片成焦點

晶片爭霸 諾基亞急起直追

台積研發2奈米 大突破

相關新聞

閎康下半年三大業務同步成長 單季挑戰雙位數成長

半導體檢測大廠閎康（3587）下半年三大業務同步成長，受惠於大客戶導入先進製程腳步加快，法人預期下半年單月營收挑戰雙位數...

金屬機殼廠外資評等 可成鴻準重申中立

金屬機殼廠6月營收優於預期，美系外資看好可成及鴻準受惠於庫存回補與iPhone新機拉貨需求，重申中立評等；另預期鎧勝-K...

祥碩第3季營收看增 2外資維持加碼評等

高速傳輸介面晶片廠祥碩6月營收月增54%，美系外資看好超微與英特爾產品將推升祥碩第3季營收成長，維持加碼評等與目標價20...

明年轉虧為盈！外資看鎧勝 目標價升上84元

鎧勝-KY（5264）第2季營收比第1季倍增，瑞信證券最新報告，看好鎧勝受惠MacBook、iPad出貨成長，第一大客戶...

億光：德國法院判定首爾半導體專利無效訴訟大獲全勝

台灣LED封裝大廠億光（2393）今（13）日宣布，該公司與光鋐（4956）的專利訴訟策略聯盟，於2018年3月14日向...

5G版iPhone受矚目 法人估鴻海組裝進補

蘋果（Apple）5G版iPhone組裝備受市場關注，法人預期鴻海有望成為6.7吋版機種唯一電子代工服務（EMS）廠，且...

研勤轉型營收縮水 人臉辨識系統接案告捷

處於轉型階段的研勤科技今年上半年營收年減逾5成，但旗下開發的Face8人臉辨識系統接案量持續攀升，有助於獲利表現，6月已...

美系外資 調升台達電目標價至208

電源大廠台達電（2308）第二季營收季增27%，美系外資出示最新報告，看好台達第二季營益率將挑戰9.9%，第三季在 PS...

台積電市值站穩9兆元 法人估第3季業績創新高

晶圓代工龍頭台積電今天早盤最高來到352.5元，漲1.14%，市值來到新台幣9.14兆元。台積電6月營收創單月新高，16...

台積爭取出貨華為 傳已向美方遞交意見書

美國政府5月頒布華為新出口禁令後，業界最遲可在美國時間本周二（14日）前，針對新禁令提出意見表述。市場傳出，台積電已趕在...

難逃美禁令？ 聯發科傳被勸說減少供貨華為

美國5月對華為祭出新禁令，讓聯發科、愛立信、諾基亞等非美企業坐享轉單效應，美企多半只能吹鬍子乾瞪眼，尤其海思無法自製晶片...

蘋果攻雙R市場！挖角台灣高手 將掀人才赴美潮

新冠肺炎疫情帶動虛擬實境／擴增實境（VR／AR）需求爆發，市場倍數成長，蘋果全力衝刺相關技術，來台挖角學界人士，成功網羅...

熱門新聞

領三倍券紙本估前3天人潮高峰 四大超商限時段

中華郵政：明起開放三倍券網路及電話預約購券服務

即起開跑！中華郵政官網預約三倍券 三步驟五分鐘完成

台積研發2奈米 大突破

三倍券7月15日正式上路 聰明消費訣竅一次看

「館長」陳之漢喊不領三倍券 20分鐘後急轉彎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。