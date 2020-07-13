敦泰進軍生醫 攜手台大新竹生醫分院

IC設計廠敦泰電子（3545）正式進軍生醫領域，該公司旗下子公司敦捷光電，於今（13）日與台大醫院新竹生醫分院，簽訂精準醫療與智慧生理監測系統合作備忘錄。未來雙方將結合敦捷的健康量測技術，與台大醫院的醫療資源，希望共同打造先進智慧醫療生態系統。

敦捷成立於2016年，三大核心技術包括感測晶片開發、演算法及光學機構設計。敦捷董事長廖俊杰表示，此次與台大醫院合作，是要建構一個智慧生醫感測平台。未來只要透過搭載敦捷軟體或硬體的手機或穿戴裝置，藉由演算法與資料庫分析，就可以讓用戶了解的自己的生理資訊。

台大醫院新竹生醫分院院長余忠仁也看好結合智慧健康量測，能提供更完整且精準的資料，讓醫療單位進行更全面的診斷。