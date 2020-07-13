明年轉虧為盈！外資看鎧勝 目標價升上84元

鎧勝-KY（5264）第2季營收比第1季倍增，瑞信證券最新報告，看好鎧勝受惠MacBook、iPad出貨成長，第一大客戶能見度拉高，明年表現有望轉盈並將獲利預測提高近一成，目標價70元升上84元。鎧勝早盤受利多激勵，一度噴漲逾5%。

鎧勝上周率先被天風證券喊進，加上營收成績大好，今天在外資接力升價，強勢拉出四根紅，出現加速上漲。外資上周五對鎧勝轉賣為買、買超708張。

瑞信表示，鎧勝公布第2季營收季增達122%，凸顯蘋果Macbook、iPad拉貨強勁。由於更大的出貨規模，也讓人期待鎧勝第2季財報有更好的周轉表現，足以抵銷市場擔憂新計畫過多的研發成本。

瑞信預估，鎧勝上季毛利率可達8.4%，每股純益（EPS）0.34元，優於市場預測的0.19元。

瑞信指出，隨著第3季到來，鎧勝被積極拉貨後，營收動能可能放緩，但在新一代蘋果手錶和主力機種市占提升，鎧勝第4季可望快速反彈甚至展現更強動力。預估第3季營收落在105億元，第4季再增至121億元，全年逾393億元，每股淨損則從去年的1.5元降至1.21元。

瑞信說，鎧勝出貨持續成長態勢確立，預測明後年營收進一步放大，財報轉虧為盈，每股純益分別估2.84元、2.77元。