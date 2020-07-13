億光：德國法院判定首爾半導體專利無效訴訟大獲全勝

台灣LED封裝大廠億光（2393）今（13）日宣布，該公司與光鋐（4956）的專利訴訟策略聯盟，於2018年3月14日向德國聯邦專利法院提起專利無效訴訟，德國聯邦專利法院作出判決，判定首爾半導體歐洲專利號EP1697983全部權利項無效。依據法院判決，本案訴訟費用由首爾半導體負擔，億光及光鋐對此判決結果表示肯定，捍衛客戶權益大獲全勝。

台灣LED廠長期以來和國際歐美日大廠對專利權進行法律上攻防，過去早期掌握技術領先優勢的國外大廠在侵權法律戰方面經常佔上風，不過，近幾年來，台灣LED廠在自主研發成果展現之後，也逐漸在專利權上追上歐美大廠腳步。

億光電子表示，該公司及光鋐科技一向致力於技術創新研發。其專利訴訟策略聯盟，於2018年3月14日向德國聯邦專利法院(German Federal Patent Court)提起專利無效訴訟，控訴首爾半導體(Seoul Semiconductor)歐洲專利號EP1697983(德國專利號DE60341314.5)全部權利項應屬無效。該專利屬於垂直晶片表面粗化技術。

億光指出，今年7月2日，德國聯邦專利法院作出判決，判定首爾半導體歐洲專利號EP1697983(德國專利號DE60341314.5)全部權利項無效。依據法院判決，本案訴訟費用由首爾半導體負擔。億光及光鋐對此判決結果表示肯定，捍衛客戶權益大獲全勝。

億光強調，該公司不斷投入及擴充技術及產品的研發、製造及設計的能力，加深智慧財產權的佈局，以強化產品的競爭力。目前已取得美、中、日、歐、韓及台等地區多件關鍵專利，將持續提供客戶優質的服務以及產品。

對於本次的專利權判決，億光及光鋐表示，專利權最主要的目的是為了保護創新研發結果，以鼓勵產業的發展。針對競爭對手藉由訴訟手段干預市場及散播不實消息的行為，應以同心協力提起專利訴訟，以維護市場的公平競爭，並捍衛客戶及股東權益。