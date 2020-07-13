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美系外資 調升台達電目標價至208

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
台達電創辦人鄭崇華。圖／聯合報系資料照片
台達電創辦人鄭崇華。圖／聯合報系資料照片

電源大廠台達電（2308）第二季營收季增27%，美系外資出示最新報告，看好台達第二季營益率將挑戰9.9%，第三季在 PS5 、iPhone、工業自動化（IA）等業務挹注下，營益率將進一步攀高，且台達明年營運成長將更為顯著，故給予「買進」評等，並將目標價調升至208元，為外資圈最高價。

台達電上周公布今年6月營收238.13億元，月增1%、年減6.2%，為今年單月新高。累計今年上半年營收1,263.73億元，年減0.9%。

台達電第二季營收706.95億元，季增27%、年減3.7%。隨著營收攀高，美系外資表示，台達電第二季營益率將挑戰9.9%，超過市場預期的7.7%，並寫下2016年第四季度以來新高。

美系外資預估，台達電第三季將維持強勁成長，主要動能來自Sony 新家用電玩主機 PS5 及工業自動化（IA），此外，台達也將受惠新款iPhone及MacBook，帶動第三季營益率來到10.1%。

美系外資指出，台達電明年主要成長動能將來自iPhone、IA、5G及電動車。預估iPhona明年銷量將年增13%，台達將受益。在電動車方面，儘管整體產業成長仍緩慢，但台達身為主要零組件、電源供應商，一旦產業開始復甦，成長態勢將優於同業。至於雲端/5G業務，由於長期成長趨勢不變，預期電信商將自明年開始恢復拉貨水準。

另一家美系外資先前基於PC、5G、PS5等五大利多看好台達電，並將目標價上修至200元。而目前美系外資最新的208元目標價，為外資圈最高價格。

展望下半年，董事長海英俊表示，第二季已經過了兩個月，與公司規劃差異不大，現在看來6月表現還不錯。原本公司對下半年展望不明朗，但現在看來還好，依照過往經驗，通常第三季將優於第二季。

台達電 外資 營收

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