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《資安防護系列4》雲端資安成趨勢 中小企業利用低

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
大型企業多有IT部門經營私有雲，中小企業資源相對稀缺，利用公有雲將成趨勢。（photo by Wikipedia）
大型企業多有IT部門經營私有雲，中小企業資源相對稀缺，利用公有雲將成趨勢。（photo by Wikipedia）

「雲端需要的資安防護，可能比放在自家更高！」華碩雲端總經理吳漢章接受本報專訪表示，近年雲端與資安幾乎劃上等號，由於大型企業多有IT部門經營私有雲，中小企業資源相對稀缺，所以利用公有雲將成趨勢。博斯資安創始人黃啟誠也說，透過客製化的雲端服務，將是未來資安普遍性的做法。

雲端更能維護資安

「雲端跟資安在這兩年愈來愈被當成一回事。」吳漢章說，因為雲端的特性就是把數據或計算能量集中處理，如果民眾自己管自己的系統，一般的使用者或公司管理能量不夠高，很容易有資安問題，為了要提高資安的防禦或利用能力，導入雲端是一個方法，近年不論大型公有雲或私有雲，「此趨勢已不可擋。」

吳漢章指出，「過去是為了省錢或方便才去利用雲端，這兩年資安算是另外一個推動力道。」以前大家會想說，「我的東西放在別人家裡（雲端），會不會有資安問題？」現在是反過來，資料放在自己家裡，可能還比不過放在雲端上，管理得更好，尤其現在資安的威脅愈來愈高，防護跟管理都需要專業。

鼓勵中小企業跟進

「台灣也正在積極去擁抱雲端，走向整體資安升級。」吳漢章表示，如果資安都自己去管，可能沒有人也沒有技術，因為資安本身的技術難度比較高，員工還要有足夠的技能，人才也愈來愈稀缺。所以，中小企業未來運用雲端服務的比例愈來愈高，大型企業也會在自己的數據中心導入私有雲，「這是一個趨勢。」

吳漢章強調，「雲端服務商在市場機制下，規模一定會愈來愈大，品牌跟能力要夠好，才會被信任。」他指出，大型企業的IT部門人才多，能力比較高；而中小企業能量低，更需要雲端。但目前中小企業在雲端的利用率上，相對來說還是不夠高，「國家隊的話要搭配政府的政策，鼓勵中小企業利用雲端來增強資安。」

雲端資安可客製化

「我們日前已和華碩運端合作標下國網中心，成為區塊鏈-雲端國家隊。」黃啟誠表示，雲端資安有各種客製化的規模做服務。他建議，如果是大企業，甚至跨國企業，也可以架設一套很大的系統，透過雲端技術就可以服務轄下所有的企業。

黃啟誠舉例，「如果是像臉書這樣的大企業，就要架設一個很大的雲端供應鏈，來服務上億的用戶。」一般雲端服務則會朝向「客製化」努力。

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雲端服務 資安

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