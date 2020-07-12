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傳台積電將向美提出申請恢復供貨華為

經濟日報 / 記者簡永祥／台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

美國政府頒布華為新出口禁令後，業界最晚可在7月14日前，針對新禁令提出意見表述，市場傳台積電已向美方提交意見書，凸顯台積電仍爭取恢復供貨給華為，為華為產品續命；台積電則不評論相關事宜。

華為旗下海思半導體是台積電第二大客戶，儘管台積電已依美國美國5月15日後新出口禁令，停接海思新訂單，且在120天的寬限期內，趕工交貨給海思。上月中旬下完最後一批晶片後，即不再投海思設計方晶圓，但也推出台積電6月營收衝上單月歷史新高，1,208.78億元，月增28.8%，創單月歷史新高；第2季合併營收3,106.99億元，達成原訂3,030億至3,120億元目標，季增約0.3%。

法人推算，海思上半年占台積電營收將達15%之高，台積電董事長劉德音先前就在股東會上多次重申，將努力爭取出貨華為，台積電持續觀察美方設立禁令的目的，以及禁令的執行程度，語意會尋求方法，不會輕易放棄這位大客戶。

依照美國商務部5月公布華為新出口禁令，美方要求任何企業供貨含有美國技術的半導體產品給華為，須先取得美國政府的出口許可，公布後有120天的寬限期，寬限期前二個月，商務部蒐集各方意見及企業法規解釋，企業最晚可在7月14日前提交意見，7月14日後，才是向美國政府申請許可的階段。

台積電不樂見失去這位大客戶訂單，但也立刻啟動備援方案，包括蘋果、高通、超微已填補海思騰出5奈米產能；海思在7奈米及12奈米產能，也由蘋果、超微、聯發科、輝達和賽靈思等客戶快速分食，到 年底產能全滿，下半年成長動能無虞。

台積電 華為

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