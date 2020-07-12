蘋果App Store強化隱私 靈感來自營養成分表

蘋果公司（Apple）將於今年秋季推出iOS 14等新版作業系統，包含多項隱私強化功能，例如在App Store頁面中將要求開發者揭露會搜集用戶哪些數據，就像食品標籤中的營養成分表。

蘋果一向認為每個人的數據都屬於自己，不屬於其他人，也一直強調數據必須由用戶來控制。今年蘋果推出的多項隱私保護功能，都建立在4大原則上。

第一個原則是數據最小化，透過創新技術和方法，來確保需要取得最少的個人數據。第二，裝置端智慧化，確保用戶盡可能在裝置上處理數據，盡量減少向服務端發送數據。第三，強化安全性保護技術，這是實現隱私權保護的基礎。第四，提高資料透明度和可控制性，把App蒐集數據的許可權放在用戶手中。

根據蘋果新的App隱私政策指導原則，未來將要求開發者揭露更多資訊。今年稍晚App Store頁面將要求開發者揭露，是否需要蒐集31種類型的用戶數據，並以簡單易懂的方式向用戶說明，協助用戶判斷是否購買或下載使用。

蘋果表示，這樣的靈感來自食品營養成分標籤，開發者在隱私頁面上可以清楚說明與用戶有關和無關的數據，以及不需要蒐集哪些數據。這樣的要求會出現在所有的蘋果平台上，包括iOS、macOS等。

在iOS發展過程中，蘋果也持續把定位資訊的控制權交到用戶手中。今年蘋果推出定位資訊的新功能，使用定位相關服務時，可以開啟「近似位置」功能，由iOS劃定約10平方英里的近似位置，而不提供用戶的具體所在位置。

蘋果指出，近似位置功能對於所有要求提供用戶準確位置的App，首先會徵求用戶同意，用戶可以自己選擇從精確位置降級到近似位置。對於某些App，只提供近似位置無法滿足服務需求，在這樣的情況下，開發者可以告訴用戶需要提供更準確的位置才能使用服務。

在隱私保護方面，蘋果產品與其他品牌的最大差異，在於裝置端具有強大運算能力。對蘋果而言，無論設計硬體或軟體時，出發點都是讓裝置端的處理能力和雲端處理相比至少一樣有效或更強大。雖然某些類型的數據或操作還是需要發送到伺服器才能完成，但還有其他類型的數據可以在裝置上處理，預期蘋果將繼續加大投資力道，提升裝置端的處理能力，藉此處理更多數據。