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張忠謀生日 收兩大禮

經濟日報 / 記者李孟珊／台北報導

台積電股價昨（10）日收盤348.5元是歷史新高，市值突破9兆元。昨天也是台積電創辦人張忠謀的90歲生日，退休兩年來，台積電股價漲幅逾六成，以張忠謀持股約12.51萬張計算，身價來到441億元。張忠謀選定的接班團隊，以優異的表現奉上大禮。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休，當年7月10日他的生日，台積電將企業總部大樓命名為「張忠謀大樓」展現對他的敬意。董事長劉德音與總裁暨副董事長魏哲家也尊崇張忠謀高瞻遠矚的決策思維與精神，大樓演講廳更名為「張忠謀講堂」，感念張忠謀對台積電多年的貢獻。

張忠謀當年設計雙首長制，欽點魏哲家、劉德音接班，兩人攜手帶領台積電營運表現不斷克服各種挑戰。昨天台積電股價、市值、營收都創了新紀錄，又為張忠謀送上生日大禮。

根據台積電2018年年報，張忠謀持有0.48%台積電股權，約12.51萬張股票，從2018年7月初的盤中低點213元計算，張忠謀當時身價近266.5億元，昨（10）日台積電股價盤中站上歷史新高353元，兩年來台積電股價漲幅65%，張忠謀身家達441億元。

張忠謀退休時表示，寫自傳、打橋牌和旅行是退休三要事，特別是「完成自傳（下冊）」排第一。不過目前進度落後，他在2019年員工運動會坦言本來以為2019年3月會完成自傳，但過度樂觀，希望明年底（2020年）一定要完成。

台積電 張忠謀

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