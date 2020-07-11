台積電股價再創新高，昨（10）日股價更是逆勢上漲。業界人士指出，台積電股價的「底氣」來自兩大競爭優勢，包括先進高階製程領先競爭對手，大客戶蘋果、超微、輝達等一路投片至7奈米和5奈米製程。法人認為台積電持續維持成長態勢，明年營運表現更優於今年。

業界人士分析，台積電一直積極發展先進製程，目前先進製程技術獨霸市場，早已勝過格羅方德，更遠超昔日居冠的英特爾。2018年量產7奈米技術，去年第2季量產7+（強化版）奈米技術，5奈米預計今年下半年放量。即使三星苦追，仍落後一年以上的差距。

業界人士說明，半導體製程發展到20奈米左右就會遇到「量子穿隧」的問題，許多晶圓代工廠在28 奈米卡關，或是14、16 奈米無法突破，台積電今年卻已經讓5奈米量產，下一個目標3奈米製程更在2022下半年量產。三星試圖追上台積電，甚至傳出放棄4奈米，直接以3奈米「對決」。

業界人士認為，台積電領先競爭對手的製程技術，穩拿蘋果、超微、輝達、高通、賽靈思、聯發科等大客戶，蘋果、超微、輝達、高通、賽靈思更是一路從7奈米投片至5奈米，原本在5奈米製程投片量排名第二的海思被迫停止投片後，騰出的產能快速被超微和高通取代，產能供不應求。

法人表示，台積電的5奈米製程表現優於預期，主要應用為手機與高效能運算，下半年產能將快速拉升，估貢獻今年營收占比達一成，未來更可望有物聯網應用客戶加入。