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談科技戰受益…聯發科小心翼翼

經濟日報 / 記者鐘惠玲／台北報導

5G是今年的熱門議題，聯發科被法人多次點名，在美中科技戰中，聯發科可望受惠拿下華為5G手機晶片訂單。但在美中貿易戰氛圍中，超出廠商可控制的影響因素愈來愈多，相關政策與風向的變化，都有可能牽動廠商的業績。聯發科最近提到5G晶片客戶更加低調，一再強調科技戰中「聯發科不是最大受益者」，小心翼翼照顧兩方生意。

華為是近期美中貿易與科技戰的熱點，華為近期被美方以晶片生產專利掐住要害，但業界看來，雙方拉鋸也像圍棋對弈的叫吃動作，美方意圖可能是真的要取這子，但也有可能知道無法致對方於死地，在招招進逼之中，對方疲於應付眼前危機，以趁機擴大領地。

但棋局換成兩大國的對抗時，雙方都會找外援補足戰力，找尋逃脫處。目前市場認為，華為旗下海思晶片無法投片台積電，又需要高階製程產品，聯發科的產品就是突破點，看好華為訂單將大幅帶動聯發科業績。在這場商戰中，美國不會坐視防堵華為的策略破功，還有手機晶片市場龍頭高通不會讓對手搶到好處，聯發科最近談到「大陸客戶」就低調。

5G晶片無疑是聯發科今年的出貨重點，聯發科也有備而來，相關出貨量估計將會逐季提升，但面對美中科技戰，即使華為有大量轉單，對聯發科的挹注可能還是未知數，而在接單前，更考驗聯發科的商場智慧。

聯發科 華為 5G

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