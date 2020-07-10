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忙與惠普打官司、談和解 廣明6月營收還能寫今年新高

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

廣達旗下廣明（6188）與惠普之間的訴訟案邊打官司、邊談和解好一陣子，上個月6月18日雙方終於正式宣布和解，廣明也在今（10）日公布6月營收表現，為9.3億元，年增高達34.37%、月增8.7%，單月營收更是來到今年新高，並為歷年同期新高，表現出訴訟案未明顯影響月營收成績。

廣明累計今年上半年營收為49.3億元，年增8.29%，不受疫情以及與惠普打官司拖累，營收仍能呈現正成長。

廣明今年成立21年，隨著惠普訴訟案逐漸落幕，廣明仍將持續大力發展機器人與儲存產品事業，尤其達明機器人已成為全球市占率第二高的工業協作型機器人品牌，橫跨歐、美、亞、澳四大洲，搶攻智慧製造商機。

廣明日前表示，2019年是廣明光電成立二十年來最重要的時刻，從創立之初以領先之技術投入光碟機產業，隨著網路的普及雲端的發展，帶動創新應用與服務的推陳出新，逐步轉型以儲存產品ODM與OEM為主之經營模式，同時運用光碟機累積的技術及洞察產業發展趨勢，率先投入協作型機器人之研發，進而奠定工業4.0及自動化之發展契機。

營收 達明機器人 惠普 廣達

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