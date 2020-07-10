後疫情時代二代接班新挑戰 許添財：領導力決定生產力

商研院今（10）日舉行「基業長青創二代課程」始業式活動，聚焦迎戰疫後商界新趨勢，有16位來自餐飲、車業服務、生活時尚、長照、醫療器材…等服務產業的二代參與，像是知名海鮮餐廳新東南和知名戶外機能服品牌山頂鳥的準接班人都參與其中。

面對後疫情時代，商研院董事長許添財今日也在始業式上勉勵學員，領導力決定生產力，生產力等於勞動力×科技力，想要成功一定要謹記此致勝關鍵才能在業界中脫穎而出。

許添財表示，在新經濟時代下，透過各種創新數位科技，結合跨域整合平台與創新服務模式，企業更必須升級聯網化，以降低消費者交易成本。面對後疫情時代，再次驗證企業面對外部環境劇烈變化必須靈活調整經營模式，網路平台讓消費零時差、零距離，以順應新經濟時代，身為企業領導人的責任，就是要強化自身在數位經濟時代的專業能力，快速反應、迅速決策，養成卓越的新領導力。

許添財進一步指出，消費者是被創造出來的，在數位經濟時代下，領導力決定生產力。傳統服務是人對人的服務，數位經濟裡，人被數位化，主動、即時、個人化來自大數據的演算與人工智慧的預測。員工創造的價值可持續線性的增加，員工增加是要創造企業更多的功能，產生更大的價值，才能形成正饋循環。

商研院表示，國內服務業相較其他產業規模小，因此企業家二代在接班路程中的訓練需求將更多，包括：經營模式、品牌行銷、成長策略、產業趨勢等訓練皆需要。

商研院副院長王建彬指出，本期二代班課程除了安排前往新漢工業4.0、益品書屋見學，本次課程也將針對疫情發展的影響，講解5G、AI等數位趨勢分析，以作為企業未來在傳統轉型數位或遇到不同情況時的借鏡依據，值得一提的是，課程中也有多位講師本身也是二代出身。