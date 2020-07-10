台積電6月合併營收1,208.78億、創新高 月增28.8%
台積電(2330)今(10)日公告6月合併營收1,208.78億，月增28.8%，年增40.8%；累計2020年1至6月合併營收約為6,212.96億元，年增35.2%。
根據台積電先前法說會時公布的第2季財測，預估第2季合併營收介於101~104億美元（約新台幣 3,030~3,120億元），以新台幣30.0元兌1 美元匯率假設，毛利率預計介於50~52%之間；營業利益率預計介於39~41%之間。
台積電ADR周四收漲3.5%，以64.78美元作收，續創新高，外資連續8個交易日買超台積電87,746張，激勵台積電今日跳空以352.5元開出，上漲7.5元，再刷新歷史天價，市值正式突破9兆元，早盤一度拉升至353元，市值衝達9兆1,534.31億元，股價、市值雙創歷史新高，終場收在348.5元，上漲3.5元，漲幅1.01%。
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