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經濟解析／台積電創新天價後 張忠謀時代效應才正開始

經濟日報 / 記者徐睦鈞／台北即時報導
今天台積電改寫新天價，時間點剛好是創辦人張忠謀的生日，別具意義。 路透
今天台積電改寫新天價，時間點剛好是創辦人張忠謀的生日，別具意義。 路透

台股護國神山台積電（2330）今（10）日不畏台股走弱，再度大漲演出，盤中飆上353元的新天價，市值也正式衝破9兆元，刷新台股市值王紀錄。台積電的強勢表現，為今年台股在疫情打擊下，扮演救世主角色，市場也都關注其後續表現。以目前來看，從其客戶的營運強勢表現、台積電本身的技術實力，以及後張忠謀時代的布局等條件來看，台積電中長期潛力能見度依舊很高。

今天台積電改寫新天價，時間點剛好是創辦人張忠謀的生日，別具意義。從台積電在張忠謀退休後兩年的表現來看，張忠謀當年的布局已逐步開花結果。業界人士也預期，在後張忠謀時代的十年，台積電仍將是全球科技業的霸主，已具備龍頭的條件。

台積電近期的股價節節走高，其實並非只單靠自身基本面，今年上半年在疫情重創全球經濟，進入各國封鎖時期，各國之間的交流受限，科技業透過網路反而成為最大的成長族群。

從台積電目前的前五大客戶，包括蘋果、輝達等股價及市值持續創新高，華為事件帶來的訂單轉換效應，以及英特爾、三星因技術能力不敵台積電，陸續敗下陣來，都再再顯示台積電目前的霸主地位，已經到了快要沒有敵人的階段，此時的股價與市值都創新高，正好反射出台積電未來的成長動能短期內看不到烏雲。

另一方面，台股雖然近期持續改寫30年新高，但資金行情讓台股熱錢不斷，而外資儘管在6月份逢高賣超台股，但7月份在台灣疫情減緩，產業受創程度相對全球為低，近期已大舉進駐台股科技股，除台積電外，聯發科、矽力、譜瑞等半導體股為主要加碼標的。其中台積電股價持續走高，外資依然喊買，並調高目標價，累計近期已連續買超八個交易日，買超逾八萬張。

台積電目前在台股不可一世，不但是權值王、市值王，就連在費城半導體成分股中也居龍頭地位，並成為全球前二十大的企業，中國大陸畏懼他，美國也愈來愈倚賴他。隨著美中關係緊張，未來全球的主要大客戶對他的倚賴度仍高，這個張忠謀當年排除眾議的晶圓代工模式持續發熱，未來在台積電技術實力獨強下，或許才是真正的張忠謀眼中的那個的大腥腥級企業。

台積電 台股 張忠謀

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