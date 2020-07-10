大立光法說不如預期！法人跟你想的不一樣？

「股王」大立光（3008）昨天舉行法人說明會，執行長林恩平釋出的訂單看法被解讀不如預期，今（10）日股價大跌，盤中最低下探4,005元，跌幅超過9%。不過，今早陸續出爐的機構法人報告，顯然跟今天股價走勢不同調。

根據CMoney資料顯示，已端出最新報告的六家內外資報告中，僅二家本土券商將評級轉為中立，另外四家內、外資券商都是正向的MAINTAIN BUY、Outperform、買進。但就連給予中立評級的法人，目標價也設在4,500元，還高於今天的平盤價4,430元；至於給予買進評等報告的目標價最高是5,000元。

對大立光平等轉為中立的法人認為，2020年是5G元年，然而受疫情及華為事件影響，5G 手機走向中階化，高階 5G 手機出貨量不如年初預期，大立光以高階手機鏡頭市場為主，故公司大客戶均下修訂單，2020 年營收恐不如預期。潛望式鏡頭、挖空前置小鏡頭、屏下鏡頭等高階鏡頭的貢獻需等到 2021年才會較明朗。

不過，也有土本券商認為大立光是「客戶拉貨需求保守，但新產品開發卻不停歇」，基於目前股價位於近五年相對均值之下，加上考量四點，包括多攝鏡頭滲透率提升、手機用塑膠鏡片數續增，三是預期第2季營運落底，第3季營運回溫，第四是2021 年營運將重回成長軌道，維持買進投資評等。

外資券商方面，麥格理維持大立光優於大盤評級，立論基礎在於短期內需求可能疲軟導致升級速度變慢，但整體智能手機多機位和規格遷移趨勢在未來幾年將保持不變。HSBC則是維持大立光買進評等，目標價訂在5000元，也是看好將持續受惠蘋果手機的升級。

另有台股基金經理人認為，大立光第3季訂單恐怕增長不如預期，但第4季成長動能有望提升，股價跌後反而可以重新思考是否加碼。