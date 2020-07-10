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嘉澤受惠Type-C滲透率攀升 股價逆勢創高

經濟日報 / 記者張家瑋／台北即時報導

連接器廠嘉澤（3533）受惠於第二季營收創高及Type-C連接器線在筆電滲透率攀升，今日股價逆勢走揚，盤中高點458元，漲幅5.4%，創下掛牌以來歷史新高。英特爾最新公布Thunderbolt 4資訊，增加擴充功能並符合USB 4規格，有助於加快Type-C滲透攀升，嘉澤Type-C將受惠於5G推升Type-C連接器高速高頻市場需求。

嘉澤目前在台廠Type-C中處於領先地位，將優先受惠於滲透率攀升及5G應用需求帶來訂單挹注，另外，嘉澤為英特爾及超微兩大處理器大廠處理器Socket供應商，今年將持續受惠於英特爾及超微新款產品推出，帶動處理器Socket及記憶體插槽訂單增加。

法人指出，嘉澤在處理器Socket將受惠Purley平台的Socket出貨低基期，高單價的Whitely平台扣具與背板取代Purley平台的扣具與背板，長期而言，大改款能支援更高速運作的Eagle Stream平台將在2021年底上市，嘉澤將在第一波出貨完整給客戶供應商，可享有新產品上市初期的超額利潤。

嘉澤 Type-C 處理器

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