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富致下半年車用及自動化工控回溫 全年不低於去年

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

富致（6642）上半年營運不僅沒受全球疫情影響，反而小幅受惠呼叫器、口罩機及洗手機等短單急進，上半年營收小幅較去年同期成長1.3%，該公司表示，目前看來，下半年在智能相關訂單、工控、自動化及車用訂單回溫之下，下半年營運可望維持上半年表現，全年營運可望有不低於去年水準。

富致董事長陳繼聖透露，今年雖然上半年佔營運比重約四成的智能應用受到疫情衝擊，但防疫急單分批湧現，包括第1季時是口罩機、進入第2季則是有呼吸器訂單急湧，6月開始則有洗手機的需求出現。

另外，值得留意的是，車用市場在5至6月比較差，主要是日系、韓系及陸系的車市並不好，下游需求明顯較弱，但目前看來，最快9月以後，目前相關的車市訂單都會回升。

至於特斯拉訂單部分，去年富致完成認證之後，今年已開始出貨。但目前佔富致車用比重僅約5%，但由於電動車相關市場看好，因此，富致對特斯拉後市看好，訂單比重有機會向上攀升。

遠距防疫也帶動相關筆電及自動化需求增加，如在家上班推升商用平板電腦需求，富致是微軟 Surface 的供應鏈，也同樣受惠；自動化及工控則包含組裝機器的備用電池、電源等，還有像是遠端監控的智慧電表、氣表，需求也同步增加。

富致6月營收3,389萬元，月增5.6%、年增10.6%；第2季營收1.02億元，季增6.2%、年增1.2%；累計今年上半年營收1.97億元，年增1.3%；以產品營收占比來看，車用約18%、工控以及自動化共約近23%、智能相關比重最高約42%。

營收 疫情 口罩

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