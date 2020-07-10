快訊

國三男追已婚女師不倫戀 七星潭海灘涼亭發生性關係判緩刑

美國開鍘的中國最大官! 新疆「再教育營一把手」遭制裁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

張忠謀90歲「生日快樂」 台積電送賀禮 市值飆破9兆新高

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
台積電創辦人張忠謀今日生日，台積電送上賀禮，股價衝上歷史天價，市值飆破9兆元，慶祝張忠謀90歲生日快樂。記者林澔一／攝影 林澔一
台積電創辦人張忠謀今日生日，台積電送上賀禮，股價衝上歷史天價，市值飆破9兆元，慶祝張忠謀90歲生日快樂。記者林澔一／攝影 林澔一

台積電(2330)創辦人張忠謀今(10)日生日，台積電送上賀禮，股價衝上歷史天價，市值飆破9兆元，慶祝張忠謀90歲生日快樂。

台積電在張忠謀交棒後持續創紀錄，股價及市值創下歷史新高；1931年7月10日出生的張忠謀，以華人的算法來看，今天剛好是他的90歲生日，台積電股價一早就衝上353元，再刷新歷史新高，市值正式突破9兆元，衝達9兆1,534.31億元，作為給創辦人的生日禮物。

台積電ADR周四收漲3.5%，以64.78美元作收，續創新高，外資連續8個交易日買超台積電87,746張，激勵台積電今日跳空以352.5元開出，上漲7.5元，再刷新歷史天價，市值正式突破9兆元，早盤一度拉升至353元，股價、市值雙創歷史新高，坐穩台股權王寶座。

外資近期陸續發出報告喊買台積電，目標價喊到375元；台積電預計在今日盤後公布6月營收，外資及本土法人都看好6月營收可望重新登上1,000億元之上，法人預估第3季台積電營收季增3%，以目前股價來看，仍有持續朝400元關卡叩關的機會。

根據台積電先前法說會時公布的第2季財測，預估第2季合併營收介於101~104億美元，以新台幣30.0元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於50~52%之間；營業利益率預計介於39~41%之間。

台積電盤後將公告6月營收，法人看好將止跌回升，第2季財測目標應可達成，主受惠7奈米需求強勁，法人預期在蘋果、高通、超微、輝達、聯發科的需求下，台積電7奈米及5奈米訂單滿載，下半年業績可望逐季升高。

台積電 營收

延伸閱讀

日經：台積電力抗三星 靠的是穩健財務和成功策略

台股漲 郭台銘身價增230億

張忠謀車牌號碼的秘密 竟跟35年前遇「宮廷政變」大有關係

劉德音談十年大計 要獲國際信任

相關新聞

張忠謀90歲「生日快樂」 台積電送賀禮 市值飆破9兆新高

台積電(2330)創辦人張忠謀今(10)日生日，台積電送上賀禮，股價衝上歷史天價，市值飆破9兆元，慶祝張忠謀90歲生日快...

大立光法說不如預期！法人跟你想的不一樣？

「股王」大立光（3008）昨天舉行法人說明會，執行長林恩平釋出的訂單看法被解讀不如預期，今（10）日股價大跌，盤中最低下...

三竹 推股市報價生態圈

三竹（8284）繼開發手機、平板等看盤系統，提供股市報價資訊，昨（9）日發表「電腦版、電視版」全新看盤系統，其中電腦版可...

富致下半年車用及自動化工控回溫 全年不低於去年

富致（6642）上半年營運不僅沒受全球疫情影響，反而小幅受惠呼叫器、口罩機及洗手機等短單急進，上半年營收小幅較去年同期成...

不僅代工第一 ，台積電連「綠化」也想爭全球龍頭！

「台灣之光」台積電包下20年沃旭彰化離岸風場綠電，創下全球規模最大的企業購買再生能源契約！到底這家綠電模範生，有多麼環保愛地球？

英特爾將推出Tiger Lake處理器平台 支援Thunderbolt 4

處理器大廠英特爾釋出Thunderbolt 4傳輸規格細節，並宣布自家即將推出的Tiger Lake處理器平台，將成為第...

宏達電揪伴 攻VR遊戲室

搶攻暑假商機，宏達電（2498）昨（9）日宣布與台北晶華酒店合作，打造「VR兒童遊戲室」，不用出國即可體驗宏達電與美國自...

華晶科揪高通 攻5G+AIoT

高通攜手華晶科 (3059）強攻5G+AIoT，因應高通為AIoT打造視覺智慧平台，搭載專為AIoT開發的 QCS610...

後疫情時代 升級需求爆發 驅動換機潮

後疫情時代網路成為必需品，更帶動行動網路、固網寬頻網路以及無線網路升級需求，網通廠普遍看好未來「升級」需求將推動換機潮，...

零到六歲公司養、子公司FII員工卻沒得領？鴻海這麼說

鴻海推出「零到六歲公司養」，不過鴻海子公司FII傳出暫時沒有涵蓋並對外爆料。對此，鴻海今日發布相關回應如下。

除網速變快還能幹嘛？5G這些特點可望使一級玩家科幻場景逐步實現

「只要戴上VR裝置，就可進入虛擬空間，即使身處不同地點，也能面對面交流。」這是電影《一級玩家》描繪的場景，雖然看似科幻、脫離現實，但在5G技術加持下，可望逐步實現！

董總薪資肥貓爭議連環爆 台灣高鐵發聲明駁斥

台灣高鐵公司肥貓爭議連環爆，現任高鐵董事長江耀宗及總經理鄭光遠雖帶頭減薪，但今傳出透過獎金一年仍可領逾840萬和770萬...

熱門新聞

紓困3.0！政院追加預算2千億 2周後送立院

大同之亂 投保中心對經營權女王陳錦旋開刀

零到六歲公司養、子公司FII員工卻沒得領？鴻海這麼說

防疫正夯！錸德推抗菌光碟 鎖定醫院、儲存市場

金管會出手了 大同股東會爭議案移送檢調

股市熱 證交稅創12年新高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。