張忠謀90歲「生日快樂」 台積電送賀禮 市值飆破9兆新高

台積電(2330)創辦人張忠謀今(10)日生日，台積電送上賀禮，股價衝上歷史天價，市值飆破9兆元，慶祝張忠謀90歲生日快樂。

台積電在張忠謀交棒後持續創紀錄，股價及市值創下歷史新高；1931年7月10日出生的張忠謀，以華人的算法來看，今天剛好是他的90歲生日，台積電股價一早就衝上353元，再刷新歷史新高，市值正式突破9兆元，衝達9兆1,534.31億元，作為給創辦人的生日禮物。

台積電ADR周四收漲3.5%，以64.78美元作收，續創新高，外資連續8個交易日買超台積電87,746張，激勵台積電今日跳空以352.5元開出，上漲7.5元，再刷新歷史天價，市值正式突破9兆元，早盤一度拉升至353元，股價、市值雙創歷史新高，坐穩台股權王寶座。

外資近期陸續發出報告喊買台積電，目標價喊到375元；台積電預計在今日盤後公布6月營收，外資及本土法人都看好6月營收可望重新登上1,000億元之上，法人預估第3季台積電營收季增3%，以目前股價來看，仍有持續朝400元關卡叩關的機會。

根據台積電先前法說會時公布的第2季財測，預估第2季合併營收介於101~104億美元，以新台幣30.0元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於50~52%之間；營業利益率預計介於39~41%之間。

台積電盤後將公告6月營收，法人看好將止跌回升，第2季財測目標應可達成，主受惠7奈米需求強勁，法人預期在蘋果、高通、超微、輝達、聯發科的需求下，台積電7奈米及5奈米訂單滿載，下半年業績可望逐季升高。