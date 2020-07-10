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淘帝-KY6月營收月減6成、年減8成 股價摔歷史新低

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
圖為淘帝實體門市。圖／淘帝提供
圖為淘帝實體門市。圖／淘帝提供

淘帝-KY（2929）公告6月合併營收0.73億元，較上月的1.83億元減少60.02％，較去年同期減少84.9%，創下歷史次低。公司表示，主要是先前大陸6月1日兒童節已提前拉貨，代理商6月備貨減量，加上不少商場、賣場仍受新冠肺炎疫情影響，整體上半年合併營收13.76億元，較去年同期減少55.6％。淘帝-KY在營收利空衝擊下，今日股價大跌，盤中打落跌停價位，來到46.9元，創歷史新低價。

淘帝-KY表示，今年中國童裝市場受新冠肺炎影響，實體門市銷售因出門購物人潮驟減而大幅下降，雖然大環境導致今年上半年整體營收表現明顯下滑，但自去年開始布局電商銷售，線上電商營收比重在第2季從12％提升至22％。

淘帝-KY指出，大陸已從傳統電商轉型到社交型電商，零售市場形態與消費者消費模式出現大幅度轉變，公司持續布局自由網紅與店員直播帶貨商機，網紅們透過粉絲量掀起直播帶貨新潮流，可提高產品銷售量，進而有效率提升消費者與品牌之間的連結。目前旗下九成經銷商已拓展微信、直播平台等多元化線上銷售。

淘帝-KY對第3季持審慎保守看法，公司表示，主要是目前全球疫情有第二波爆發隱憂，但仍將針對旗下品牌持續強化設計與生產能力，並且加強品質控制。

營收 電商 疫情

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