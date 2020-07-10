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英特爾將推出Tiger Lake處理器平台 支援Thunderbolt 4

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導
英特爾。 路透
英特爾。 路透

處理器大廠英特爾釋出Thunderbolt 4傳輸規格細節，並宣布自家即將推出的Tiger Lake處理器平台，將成為第1款整合支援Thunderbolt 4的處理器。

Thunderbolt規格產品可透過一個USB Type-C連結埠，為電腦連接資料、影像與電源，歷經幾代演進之後，Thunderbolt 4傳輸資料速度最快可達40Gbps，不但符合USB 4規格，且傳輸速度可比USB 3.2的20Gbps增加一倍。

過去英特爾是在Ice Lake處理器平台整合Thunderbolt 3規格，如今力推Thunderbolt 4，也規劃在接下來最快將於本季推出的最新Tiger Lake處理器平台中，整合納入Thunderbolt 4規格。

英特爾客戶運算事業群暨客戶端連接事業部總經理Jason Ziller表示，Thunderbolt為消費者提供跨各種裝置的領先連接標準，有助於提升運算體驗，並透過USB Type-C實現可靠、高效能與容易使用的承諾。Thunderbolt 4的發表，彰顯英特爾如何將PC生態系統推向真正的通用連接解決方案。

處理器 英特爾

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