不僅代工第一 ，台積電連「綠化」也想爭全球龍頭！

「台灣之光」台積電包下20年沃旭彰化離岸風場綠電，創下全球規模最大的企業購買再生能源契約！到底這家綠電模範生，有多麼環保愛地球？

為了實現永續發展，使用再生能源、綠電已是全球企業必然的方向，蘋果就率先在2018年4月允諾達到百分百用綠電的承諾，也開始對其供應鏈要求採用綠電；此外，國際還提出了「RE100倡議」，也就是100%使用再生能源的計畫。

而在台灣，也有一間半導體企業正在積極變「綠」，不僅已是全台購置最多再生能源的業者，且未來冀望成為全球半導體之冠。

這家綠電大戶，就是大家耳熟能詳的晶圓代工龍頭台積電。

不止追求獲利成長，更視環境保護為永續責任

7月8日，台積電宣布承購沃旭能源大彰化西南第二階段和大彰化西北離岸風場共920MW裝置的所有發電量，這是全球再生能源業至今簽署最大的企業購售電契約。

「企業在追求獲利與成長的同時，必須也要重視環境保護、社會責任以及公司治理，」2019年，台積電發布108年度企業社會責任報告書時，台積電董事長劉德音如是說。

事實上，視永續發展為企業社會責任的台積電，其實在綠電、再生能源上規劃已久。

在2015年至2017年時，台積電已參與經濟部自願性綠色電價認購計畫，累計認購再生能源共4億度，成為台灣最大再生能源購買者。

到了2019年，台積電共計購買約9.1億度再生能源、憑證及碳權，達海外據點100%使用再生能源之成果，已是全台半導體廠最多。

未來，台積電將持續購置綠電，預料綠電使用量在不久即能突破10億度，成為全球最大綠電用電大戶。

值得一提的是，在再生能源方面，台積電也特別成立再生能源專案小組，偕同政府加速推動發展，以具體行動減緩氣候變遷。

除此之外，台積電也持續提升揮發性有機氣體削減率，現已高達97.8%，連續五年超過95%；同時在美國LEED綠建築認證面積上，也位居全球半導體產業第一。

台積電資深副總經理暨企業社會責任委員會主席何麗梅指出，台積電對環境保護不遺餘力，像是2019年環保支出達196億6000萬元，成功推動763項節能、節水、減廢的創新專案，海外據點再次達成零碳排放目標，實現綠色的低碳營運模式。

持續躉購再生能源，致力成為半導體產業綠化龍頭

不過，台積電仍不以此而滿足，為落實綠色製造並響應全球節能減碳行動，台積電仍持續豪氣的收購再生能源，近來更是動作頻頻。

首先，台積電先是宣布截至2020年7月，共計將簽署1.2 GW再生能源購電契約；由於再生能源電力於電力生產過程中不產生碳排放，預計可年減碳排放量達218.9萬公噸。

隨著電業自由化完成，台積電更擴大採用再生能源，在2020年5月時，已和其他12家業者完成國內首批再生能源轉供交易，而到2020年7月，台積電於台灣共計將簽署再生能源購電契約之總裝置容量達1.2GW。

不僅如此，台積電還積極訂定再生能源採用計畫，更新2030年目標為全公司生產廠房25%用電量以及非生產廠房100%用電量為再生能源，並進而以全公司使用100%再生能源為長期目標。

「台積電不僅要成為綠色製造的推動者，也會扮演堅守負責任的採購者角色，持續且積極尋求各種合理、可行的再生能源方案，」台積公司資訊技術及資材暨風險管理資深副總經理林錦坤說。

其次，台積電與沃旭能源合作，簽署為期20年的企業購售電契約，且為固定供電價格。

「這項企業購售電契約的規模是前所未見，台積電展現出對再生能源最強而有力的支持，」沃旭能源全球風電事業執行長Martin Neubert認為。

據悉，此一企業購售電契約購售電期間，預計將從大彰化西南第二階段及西北離岸風場於2025年至2026年正式商轉後開始，而風場完工商轉時程，仍視台電併聯電網完成及沃旭能源的最終投資決定而定。

同時，透過與台積電的這項購售電合約，大彰化西南第二階段及西北離岸風場將在未來20年合約期間可確保售電價格（包括綠電憑證）。

由上種種情況來看，台積電不僅是全球晶圓代工龍頭，在永續綠化的發展上，也想成為全球半導體業的No. 1！

（文 / 侯冠州 本文出自2020.07.09《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）