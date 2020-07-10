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華晶科揪高通 攻5G+AIoT

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北報導

高通攜手華晶科 (3059）強攻5G+AIoT，因應高通為AIoT打造視覺智慧平台，搭載專為AIoT開發的 QCS610的SoC系統單晶片，華晶科第4季將先推出較低階的基於高通QCS 410原型機。

華晶科昨（9）日股價應聲上漲，終場收28.8元，上漲1.3元，外資法人大買1,196張。

華晶科執行長夏汝文表示，高通推出第一個為物聯網 (IoT/AIoT) 專門建置的系統晶片，華晶科研發基於高通技術的SoC的邊緣運算AI視覺影像解決方案，包含具有邊緣運算能力的AI攝影機和AI BOX。透由精準快速辨識並提供保護數據隱私，在不同的場域如智慧家庭，智慧零售，智慧城市和智慧工廠中應用。

華晶科將使用最新高性能QCS 610系統晶片進一步推出新的AI視覺影像解決方案。夏汝文表示，新的IPC610攝影機開發套件，擁有AI邊緣運算能力，提供使用者4K超高解析度影像品質，具有完整強大開發效能，能滿足AIoT的所需要的全面性的智慧影像解決方案。

華晶科 高通

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