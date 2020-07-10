後疫情時代 升級需求爆發 驅動換機潮

後疫情時代網路成為必需品，更帶動行動網路、固網寬頻網路以及無線網路升級需求，網通廠普遍看好未來「升級」需求將推動換機潮，帶動後市。

網路通訊產業世代交替，行動通訊從4G升級5G，寬頻網路進入G世代，無線網路進入WiFi 6，業者表示，產品、技術已經到位，近期國際及台灣電信業者跟有線電視業者都接到客戶網路頻寬升級需求。

網通業者指出，疫情減少實體活動，但網路速度決定工作及學習品質，即使經濟活動暫緩，但網路卻不能少，不少歐洲、美國電信業者仍持續進入家庭安裝，提供網路升級服務。

凱擘近年也積極搶進家用寬頻市場，董事長鄭俊卿更看好下半年纜線數據機搭配新一代無線網路技術WiFi 6的需求將會大舉進入家戶市場。凱擘也和仲琦研擬新一代搭配WiFi 6的纜線數據機。