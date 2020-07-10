三竹 推股市報價生態圈

三竹（8284）繼開發手機、平板等看盤系統，提供股市報價資訊，昨（9）日發表「電腦版、電視版」全新看盤系統，其中電腦版可自由選搭十種看盤模式；電視版主打聲控下單，提供客戶跨螢看盤，期打造「報價生態圈」。

三竹董事長邱宏哲表示，由於投資人除用手機或平板關注股市動態，仍有跨螢看盤報價的需求，三竹開發多年，並與券商交流意見，因應近來電子交易大增，6月券商版的用戶已達248萬戶，因此推出「電腦AP看盤系統」，目前新光證券已成為第一個合作夥伴。由於新產品推出後，初期仍要讓券商試用，預料明年對營收才會有明顯挹注。

三竹指出，電腦AP看盤系統主打「多模式、超便利」，除提供十種看盤模式，使用者透過增加功能分頁或拖曳視窗，即可快速設定自己習慣的看盤功能。相較於目前其他電腦版的看盤系統資料與介面複雜，三竹的看盤系統只要下載程式並打開壓縮，透過隨身碟或雲端放到其他電腦，都能直接使用，輕量化的操作模式，無論專業券商或股市新手，都能輕易上手。

另一方面，三竹也搶先全台推出智慧電視看盤系統。三竹表示，只要對著遙控器的麥克風說出股票名稱、代號以及下單的指令，電視可即時顯示個股現況並完成下單。隨內建Google助理的迭代進化，智慧電視看盤系統也將開發更多語音操作模式，使功能更臻完善。三竹智慧電視看盤系統已有Sony、BenQ、Samsung、Panasonic等37家合作夥伴，未來可內建在業者所提供的產品或服務。