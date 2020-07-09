遠距教學夯 廣達第3季筆電出貨量再戰新高

廣達今（9）日公布2020年6月營收創今年新高，第2季筆電出貨創單季新高，第3季再戰新高，是今年成長動能最強的筆電廠，仁寶6月營收連續兩個月衰退，主要是受到筆電缺料影響出貨，但非筆電產品第3季持續兩位數成長。

廣達2020年6月營收達934.71億元，月增0.13%、年增 18.41%，為近七個月新高，第2季營收達2702.16億元，季增42.02%、年增9.96%，今年前六個月營收4604.8億元，年減1.41%。

廣達2020年6月筆電出貨量為520萬台，月增10.64%、年增52.94%，第2季筆電出貨達1450萬台，較首季近乎翻倍，季增98.63%、年增 66.67%，並創單季出貨量新高，累計今年前六個月出貨 2180 萬台。

廣達表示，筆電出貨強勁，主要是受到Chromebook需求帶動，Chromebook佔整體出貨比重第1季不到兩成，第2季上升超過三成，Chromebook主要是為了教育市場，由於疫情影響，遠距教學遠距上班興起，意外造成Chromebook在市場熱賣。

展望2020第3季，廣達表示，雖然第2季筆電出貨量基期已高，但是第3季仍有機會再戰新高，主要是進入傳統出貨旺季，而且廣達有新客戶，新產品加入，較令人擔心的是，有些小零件IC產品缺貨，可能會影響一點出貨量。至於伺服器產品，仍然是持續成長，廣達從來沒有看不好。

仁寶2020年6月營收達816.98億元，站穩800億元大關，月減6.8%、年減5%，第2季營收達2636.53億元，季增 44.83%、年增4.46%，今年上半年營收4457億元，年減3.74%。

仁寶受部分零組件缺料影響，2020年6月筆電出貨400萬台，月減4.76%、年減13.04%，第2季筆電出貨1250萬台，季增60.26%、持平去年，累計前六個月筆電出貨2030萬台，非個人電腦方面，受惠遠距商機、客戶庫存回補，需求維持高檔，其中教育平板出貨強勁。

展望未來，仁寶指出，2020年第2季受惠遠端工作、遠距教學，商用、教育產品客戶追單力道強勁，整體基期墊高，第3季筆電出貨將比第2季小幅衰退，回到過往第3、4季水準，即往年1000-1100萬台左右。非個人電腦包含平板、IoT、穿戴裝置等，第3季持續兩位數成長。

零組件方面，CPU、IC 等關鍵零組件仍有吃緊狀況發生，估到9月才會緩解。