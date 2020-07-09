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振興音樂產業 KKBOX將推超過10場線上+線下LIVE活動

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

2020上半年因疫情影響，音樂產業受到相當程度衝擊，亞洲區最具影響力、串流音樂品牌業者KKBOX宣布將啟動結合線上與線下的「Live 計畫」，包含小型近距離互動直播、中型新科技演唱會，以及大型音樂祭，今年年底前預計將推出總計超過 10 場、橫跨線上與線下的Live活動，內容結合最新直播技術呈現，更將擴大引進5G等技術，並為每位合作歌手量身打造情境主題，讓演出重新回到音樂愛好者的生活中。

近幾年現場表演逐漸成為音樂產業重要收入來源， 2020年上半年因疫情影響，全台幾乎所有現場表演活動皆延期或直接取消。KKBOX行銷處資深總監宋霽袁表示，疫情對於音樂產業產生一定的衝擊，也讓今年有新作品的歌手、甚至是新人少了很多曝光機會。希望透過科技的力量，讓歌手持續與粉絲保持、甚至創造更多連結，並在疫情趨緩且防護措施完善的前提下，為有潛力的歌手們打造與粉絲直接面對面表演的舞台。」

「KKBOX Live 計畫」自6月開始到年底前，預計做至少10場大中小型音樂表演，演出陣容包含華人圈年度竄紅新星的重要指標「 潮流新聲」名單，以及「特別企劃」演出組合，以小型近距離互動直播「寵粉」、中型創新科技演唱會「養粉」加上大型音樂祭典「圈粉」模式，增加歌手的多元曝光管道，並以量身打造的內容獲得更多粉絲的喜愛。

今年的中型新科技演唱會將與中華電信共同打造「 HyperLIVE 2020」，結合過去KKBOX 轉播風雲榜頒獎典禮的各式科技應用，以「超級沉浸」、「超越真實」兩大主題，結合高速率、低延遲的5G網路特色，並透過高品質VR虛擬演唱會、虛擬攝影棚即時合成技術，打造超現實的舞台場景，粉絲將有機會與喜愛的歌手以超近距離的方式體驗新時代的音樂展演模式。

KKBOX表示，很早就投入科技結合網路的線上音樂展演佈局，2016年第11屆KKBOX風雲榜頒獎典禮即引入360度環景與多視角觀看，第12屆直播推出VR虛擬實境內容，贈送超過一萬個VR Cardboard 眼鏡給當天進入台北小巨蛋的觀眾。2020年第15屆風雲榜，KKBOX與中華電信合作，以 5G 技術推出台灣首創「異地共演」直播特別舞台，讓八三夭與玖壹壹兩組樂團，分別身處在小巨蛋與台視攝影棚，也能即時訪談、LIVE合唱與合奏共演。

KKBOX 疫情 演唱會

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