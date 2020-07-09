微星6月營收、第2季營收 均創歷史新高

微星今（9）日公布2020年6月營收為137.79億元，創歷史新高，第2季營收創單季新高，主要是宅經濟發燒，帶動該公司自有品牌出貨強勁出貨，技嘉第2季營收則創單季新高，展望第3季，微星表示，仍有機會持續成長。

微星2020年6月營收137.79億元，月增25.84%，年增60.84%，今年前六個月營收638.41億元，年增14.76%。微星第2季營收353.37億元，季增24.1%，年增35.1%，創歷史單季新高。

微星董事長徐祥之前表示，電競筆電，創作者筆電，主機板，顯示卡，甚至是液晶監視器等產品的需求都相當暢旺，帶動2020第2季營收年增超過20％，可創同期新高，隨著歐美陸續解除封城，將迎接傳統旺季，加上一系列高達10多款的新產品效應，樂觀看待第3季需求，營收有機會可以持續向上。

微星目前自有品牌產品占營收比重達80%至85%。若以產品來看，筆電占營收比重約 35至36%，其中創作者筆電占二成，剩下是電競筆電。主機板占 25%，顯示卡則約占 24-25%。若依地區來看，歐洲約 35-40%、北美 20-25%，亞洲地區則約 30-40%。

展望2020第3季，徐祥指出，下半年包含英特爾、超微 與輝達都將推出新品，初估至少 10 幾款筆電機種陸續上市，新品單價高，有助提升營收與產品毛利，相關產能也已準備好，樂觀看待第3季旺季效應，有機會營收可以再往上。

技嘉2020年6 月營收達71.09億元，月減 6.86%、年增 92.68%，第 2 季營收達 209.09 億元，季增 21.33%、年增 69.75%，創歷史單季新高。

技嘉今年前 六個月營收達 381.43 億元，年增 34.58%，技嘉表示，第 2 季顯卡、主板、伺服器出貨皆優預期，在電競商機、新品帶動下，第 3 季旺季可期，營運可望維持高檔，估持平或再優於第 2 季。

筆電方面，技嘉指出，短期筆電需求強勁，部分機種供不應求，目前生產、追單比較困難，零組件方面，雖然上半年有缺料狀況，但已逐步緩解，目前產能利用率仍維持高檔。

技嘉伺服器則受惠疫情帶動的遠距商機，第 2 季出貨明顯彈升，超過既定目標，全年雙位數成長無虞，今年也有新客戶加入，法人估，技嘉全年伺服器出貨將年增 3-5 成，優於公司年初目標。