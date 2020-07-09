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東捷資訊顧客關係管理系統 協助企業緊握商機

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

東元集團旗下資訊服務商東捷資訊（6697）今（9）日公告6月營收為8,521萬元，月增46.2 %、年增9.3%，呈現年月雙增。東捷資訊表示，新冠肺炎疫情重擊全球產業，延燒至今已近半年，各地開始面臨疫情後重建與經濟復甦情形。面對後疫情時代，各行各業新客源開拓皆屬不易，此時如何維持原有客戶關係、加強黏著度便成為產業重要課題，特別是跨國公司若無法即時了解海外各點顧客狀況與市場商機，就可能導致商機流失。

東捷資訊觀察發現，對企業來說，維繫顧客關係是掌握服務品質與商機的重要關鍵，以往企業在管理業務運作時，常面臨業務拜訪歷程不易管控、業務陣亡率高導致專案進度銜接落差，或跨國企業無法洞察分公司跨國重要客戶維繫狀況等困境，以致影響成交率，造成營收減少，在經濟復甦的時刻這類問題的改善更是重要。

東捷資訊指出，以智慧物聯網專業顧問的角度看見顧客需求，針對國際型企業所面臨的問題，規劃以顧客關係管理系統（CRM）導入，協助企業整合高階主管、經營層與業務人員資訊，使企業確切掌握營運中最重要的「業務銷售歷程」與「銷售目標差距」，並透過建立一致性的商情管理，分析找出最重要的商機，提升決策效率，增加銷售轉換率；系統不僅將相關資訊整合，更將資訊可視化、管理智慧化協助企業輕鬆作業、有效管理，提升制定業績目標達成率。

在使用者應用上，業務透過手機，將拜訪過程中的重要資訊即時上傳，或不需轉換平台即可取得定價及折扣等資訊，完成報價與協商合約，藉由AI演算法預估商機活躍度，保障獲取利潤；業務主管更可根據同仁回報狀況，分析個別客戶需求與訂單，支援同仁適時積極跟進，加速這些商機轉化成實際業績，讓同仁專心投入資源，著重在成交率較高的重要客戶，由系統分析輔助，提升重要客戶的生命週期價值。

小至五位業務人員編制的公司、大至跨國集團的多人專案業務管理均適用，在預算規劃上較有彈性，可輕鬆快速建置，亦可依據企業架構及需求、客製化結合ERP系統，協助經營者整合所有資訊，預計將可成為企業邁向智慧轉型的敲門磚，成為公司擴大市佔、帶動營運成長的重要動能。

法人分析，受惠疫情洗禮後，市場對於邁向數位轉型下，資訊安全與資訊整合服務的重視，東捷資訊擁有高度整合資訊系統服務的專業技術，除了在智慧工廠等AIoT應用加速發展，更可協助客戶提供最具效益的系統整合服務解決方案，看準國內5G應用，帶動資訊服務市場持續穩定擴大規模，將有助東捷資訊在多角化的佈局中，營運持續升溫。

疫情 營收 物聯網

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