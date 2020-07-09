短期缺乏獲利機會 信評：5G兩年內很難積極推促銷活動

中華信評今（9）日指出，中華電信公布的5G資費方案應可改善其日漸下滑的每月平均用戶收入表現，並預期，應有助於維持5G訂價的市場紀律，台灣的電信業者應不會在未來的一至二年期間，採取積極的5G服務促銷行動。

中華電信已自2020年7月1日開始提供5G服務，其中最便宜的行動上網吃到飽月租費是從新台幣1,399元起，明顯較中華電信目前每月不到新台幣500元的每月平均用戶收入（ARPU）高出許多。

中華信評預期，其他兩家重要的國內電信業者，台灣大哥大與遠傳電信，將跟進採取相近的資費方案，而此情況的發展應有助於維持5G訂價的市場紀律。

不過，中華信評認為，從中華電信持續走低的語音服務營收以及5G普及率的成長需要時間來看，中華電信目前呈向下趨勢的ARPU可能還要幾季的時間才能逆轉。

中華信評認為，較高的資費、5G手機的選擇有限、以及仍然受限的5G網絡覆蓋範圍，將會阻礙5G服務的快速普及。中華電信的目標是在三年之內將其5G服務的滲透率提高至50%，而相關的基礎設施投資規模為新台幤270億元，這與中華信評對中華電信的基本情境假設一致。

鑑於台灣主要的電信業者均面臨偏高的5G頻譜成本，加上此項服務目前尚缺乏獲利機會，因此中華信評並不預期，台灣的電信業者會在未來的一至二年期間採取積極的5G服務促銷行動。

中華電信近幾年來在拓展業務方面一直維持非常保守的借款政策；然而，在支付5G頻譜費用之後，中華電信截至2020年3月底止之前12個月期間為基礎的借款對EBITDA比升高至0.2倍的水準；在此之前，該公司過去數年來一直保持淨現金部位的狀態。