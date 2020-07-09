光寶科6月營收 創今年新高

光寶科技（2301）6月份全球合併母子公司營收為142.87億元，月增4%、但年減12%，創今年月營收新高。受惠於核心事業終端市場需求穩定，累計今年上半年合併營收為743.37億元。

光電部門6月份營收佔整體之18%；其中，LED元件受惠於不可見光、5G與AIoT，與民生醫療、消毒與淨化之UV LED等應用需求提升，加上戶外LED照明產品出貨增加，帶動光電部門整體營收月增約近一成。

資訊產品部門營收佔比達67%；其中，雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統以及筆記型電腦電源和鍵盤產品出貨持續成長，帶動資訊產品部門營收較上月持續成長。同時，儲存裝置部門6月份佔整體營收達12%，營收月增約5%。

光寶第1季稅後純益15.7億元，年增6.8%，每股純益0.68元。本季因筆電、伺服器等宅經濟商機，帶動營運成長，但下半年可能面臨變數。

光寶總執行長陳廣中先前表示，依照歷史經驗來看，第3季向來為傳統旺季，但現在因為有疫情干擾，不能期望第3季像往年一般旺。

此外，疫情如果無法控制，原本歷年都有的歐美感恩節拉貨潮，恐怕會因全球失業的人太多，造成消費者今年感恩節、耶誕節無法大方消費。

不過，因下半年工作天數多於上半年，加上今年首季因疫情影響，導致工作天數大減，因此光寶仍預期，下半年業績將優於上半年，預估全年仍會優於去年。

從業務端來看，筆電等ICT產品由於上半年強勁拉貨，因此下半年不論消費性或商用產品，光寶看法都轉趨保守。但各國政府衝刺經濟，因此LED不可見光元件、伺服器等應用影響較小。