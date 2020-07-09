混合雲跨雲有商機 私有雲軟體商爭補相容缺口

在近來競爭激烈的混合雲市場中，私有雲軟體業者因能填補公、私有雲架構的技術落差，成市場關注焦點。私有雲領域軟體業者VMware、微軟（Microsoft）及開源軟體OpenStack，分別藉由虛擬化技術或私有雲IaaS平台方案等服務項目，協助企業打通公、私有雲之間的相容互通機制，成為混合雲市場發展助力。

企業對於同時使用公、私有雲混合協作的需求持續增加，而主導雲原生概念發展的公有雲業者相繼推出混合雲方案，卻因公、私有雲間的營運型態及技術生態差異而出現相容落差，此可望透過能提供客製化服務的私有雲軟體業者填補。

VMware以核心產品—伺服器虛擬化vSphere方案，衍伸出私有雲IaaS平台vCloud Director、混合雲管理平台VMware Cloud Foundation等方案，為企業私有雲與其他公有雲平台的相容基礎之一。

微軟伺服器作業系統Windows Server高達七成的市場佔有率，已為微軟私有雲軟體打下深厚基礎。2017年，微軟與伺服器品牌業者合作推出私有雲Azure Stack方案，藉由與公有雲平台Azure一致的系統架構，幫助企業實現混合雲協作目的。

開源雲端IaaS平台方案OpenStack基於開源軟體高度自主性及免商業授權費優勢，在包含金融、醫療、電信等私有雲領域中仍有影響力。在IBM購併OpenStack發行商RedHat強化IBM Cloud服務，及中國大陸市場對OpenStack具有較高接受度等因素驅使下，預期OpenStack市場將繼續增長。

DIGITIMES Research分析師陳辰妃歸納，隨混合雲趨勢興起，私有雲軟體業者藉IaaS平台方案及虛擬化技術等軟體項目，填補公、私有雲系統架構的相容落差，降低企業在導入混合雲方案的門檻，可望加快企業藉混合雲應用提升營運效率。