AWS、優久大學合作 培育下一代雲端科技人才

台灣12所私立大學共組的「優久大學聯盟」宣布與 Amazon Web Services (AWS)合作，透過 AWS Educate 在台灣啓動為期四年的 AWS Educate Cloud Degree Program，培育下一代雲端科技人才，滿足台灣雲端產業人才不斷增長的需求。

優久大學聯盟中的五所大學，由實踐大學、逢甲大學、中國文化大學、輔仁大學和淡江大學，將首先在2020年9月啓動此課程項目，聯盟中其餘七所大學預計將於2021陸續啓動該項目。台灣是大中華區第一個宣布啓動AWS Educate Cloud Degree的地區。

AWS Educate Cloud Degree Program旨在與大學合作，將雲端學習和實作納入相關課程，確保大學課程所學與產業需求一致，使學生能為未來雲端運算產業所需做好準備。同時，AWS亦將提供定期培訓，協助大學教師建立相關的雲端知識，獲得以工作為基礎的經驗，和在真實狀況中應用技能的機會，同時為學生在求職雲端領域的過程中提供支援。

AWS香港暨台灣總經理王定愷表示，AWS Educate 雲端學位計劃將透過提供行業内最完整的學習和培訓内容，幫助學生為職業發展做準備，以因應正在尋找雲端技術專業人士的雇主需求，提升企業的競爭力及數位轉型力。AWS Educate是亞馬遜的全球項目，旨在為學生和教育工作者提供和培養雲端運算的能力。